جزئیات حادثه بالگرد حامل سرپرست وزارت راه از زبان استاندار

وحید جلال زاده در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر در ارومیه با اشاره به جزئیات این حادثه اظهار داشت: اظهار نظر دقیق در مورد علت بروز حادثه بسیار جزیی این بالگرد باید توسط خلبان صورت گیرد.

وی ادامه داد: جزئیات منتشر شده در برخی از سایتهای خبری مبنی بر شکسته شدن یکی از پره های این بالگرد و برخورد آن با ساختمان هنگ مرزی ماکو، وارد شدن خسارت به ساختمان هنگ مرزی و کشیده شدن این بالگرد بر روی زمین را تکذیب کرد و بیان داشت: بالگرد حامل آقای نیکزاد در حین روشن شدن بدون بلند شدن و حرکت کردن تنها به دلیل برخورد جزیی یکی از پره ها با دیوار دچار ترک خوردگی جزیی شد.

جلال زاده پارک نامناسب این بالگرد را علت بروز این حادثه جزیی عنوان کرد و افزود: در این راستا بازگشت سرپرست وزارت راه و ترابری و وزیر مسکن و شهرسازی از طریق زمینی صورت گرفت.

نیکزاد در پنجمین سفر خود به استان آذربایجان غربی، امروز با حضور در شهرستان ماکو در شمال استان پروژه 288 واحدی مسکن مهر در این شهرستان را افتتاح می کند.

وزیر مسکن و شهرسازی در مدت اقامت خود در ارومیه ضمن افتتاح واحدهای بافت فرسوده شهری و بازدید از مسکن مهر گلشهر، گلمان و طرزیلو، در نشست شورای مسکن استان آذربایجان غربی نیز شرکت خواهد کرد.