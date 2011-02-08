اسامی آثار شایسته تقدیر جایزه کتاب سال اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین پایانی این دوره از جایزه کتاب سال، هم اکنون در تالار وحدت تهران در حال برگزاری است.

اسامی آثار شایسته تقدیر جایزه کتاب سال به شرح زیر است:

1. فلسفه و روان‌شناسی

الف. فسلفه غرب

جهان همچون اراده و تصور، تألیف آرتور شوپنهاور؛ ترجمه رضا ولی‌یاری



ب. روان‌شناسی

فلسفه روانشناسی و نقد آن / تألیف ماریو بونژه و روبن آردیلا، ترجمه محمدجواد زارعان، ابوالحسن حقانی، عباسعلی شاملی، سیداحمد رهنمایی، علی ابوترابی، محمد عباس‌پور و رحیم ناروئی نصرتی.

2. دین

الف. کلیات ـ اسلام

امامزاده‌ها و تربت برخی از پاکان و نیکان، تألیف کار گروهی بنیاد ایران‌شناسی.

ب. علوم روایی

دلالت دولت / تألیف مصطفی دلشاد تهرانی

ج. کلام

هشام ابن حکم، تألیف علیرضا اسعدی

زمان و سر مدیریت، تألیف احمدرضا جلیلی

د. عرفان و تصوف

منطق و تعالی/ تألیف فریتیوف شوان؛ ترجمه حسین خندق آبادی

اصطلاحات صوفیان مرآت عشق

هـ . ادیان دیگر

دین و اخلاق در نگاه هانس کونگ،تألیف حسن قنبری.

3. علوم اجتماعی

الف. علوم اجتماعی

روش‌شناسی مطالعات انقلاب با تأکید بر انقلاب اسلامی ایران، مؤلف محمدرضا طالبان



ب. حقوق

نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی/ تألیف سید مصطفی محقق داماد

4. زبان

الف. زبان فارسی

فرهنگ پسوند در زبان فارسی (بررسی دوازده پسوند) / پژوهش: علی رواقی

فرهنگ زبان‌آموز فارسی / تألیف بهروز صفرزاده با همکاری حمید حسنی

ب. زبان‌های باستانی

نامه خاتون ارگی و صد و نوزده پاره نوشتار سعدی / تألیف زهره زرشناس، لیلا عسگری

زبان‌شناسی عمومی

مکاتب زبان‌شناسی نوین در غرب، تألیف پیتر آ. ام. سورن، ترجمه علی‌محمد حق‌شناس

5. علوم خالص

الف. شیمی

شناسایی ترکیبات آلی به روش طیف‌سنجی / تألیف سیلور اشتاین و دیگران، ترجمه مجید میرمحمدصادقی و محمدرضا سعیدی.



ب. زمین‌شناسی

زمین‌شناسی ایزوتوپ‌های پایدار، تألیف یوخن هوفز، ترجمه سعید علیرضایی

6. علوم کاربردی

الف. مهندسی مکانیک

مکانیک شکست در طراحی سازه‌ها؛ تألیف فرهاد جاویدراد

ب. مهندسی عمران

دینامیک سازه‌ها؛ نظریه و کاربرد آن در مهندسی زلزله / تألیف آنیل. کی. چوپرا، ترجمه فیاض رحیم‌زاده روفوئی



ج . مهندسی شیمی

انرژی هسته‌ای توسط محصورسازی گداخت لختی، تألیف دبلیو جی. هوگان و دیگران، ترجمه رضا امراللهی



د. مهندسی صنایع

تفکر سیستمی؛ کل‌گرایی خلاق برای مدیران / تألیف مایکل سی. جکسون، ترجمه علی‌محمد احمدوند و غلام جاپلقیان

حرفه مهندس/ تألیف حسین معماریان

هـ . مهندسی کشاورزی

زنبورهای گالزای بلوط ایران / تألیف سیدابراهیم صادقی، محمدحسن عصاره، مجید توکلی

کشاورزی هسته‌ای / تألیف میراحمد موسوی شلمانی، بهنام ناصریان خیابانی، حسین اهری مصطفوی، مرضیه حیدریه و عباس مجدآبادی.

7. هنر

الف. هنرهای نمایشی

هنر در گرماگرم انقلاب (1357 ـ 1359) سینما و تلویزیون / تألیف مجید جعفری لاهیجانی

ب. معماری

فناوری های نوین ساختمانی / تألیف محمود گلابچی و حامد مظاهریان

طراحی در طبیعت / تألیف غلامرضا پاسبان حضرت

7. کودک و نوجوان

الف. دین

آمین / تألیف محمد مهدی رسولی، تهران

خدای من (حرف‌های من با خدا) / تألیف فریبا کلهر

ب. علوم انسانی و هنر

حیات وحش ایران: مهره‌داران / تألیف مهرگان ابراهیمی، فاطمه حسینی زواریی، مهدی رجبی‌زاده، هانیه غفاری، ملیکا قلیچ‌پور، اصغر مبارکی، امید مظفری، باقر نظامی



ج. داستان

پری نخلستان / تألیف حسین فتاحی

عقرب‌های کشتی بمبک / تألیف فرهاد حسن‌زاده



د. شعر

چشم‌های زمستانی/ سروده افسانه شعبان‌نژاد



هـ . علوم و فنون

مجموعه هفت‌جلدی تاریخ علم برای نوجوانان / تألیف جکولین ال. هریس، ترجمه حسن سالاری

8. ادبیات

الف. تاریخ و نقد

از معنا تا صورت (2 جلدی) / تألیف مهدی محبّتی

تاریخ قلمرو زبان فارسی تالیف سید مهدی زرقانی



ب. نثر معاصر

تالار پذیرایی پایتخت / تألیف محمدعلی گودینی

نامیرا / تألیف صادق کرمیار

بخش جنبی

ایثار ـ جهاد ـ شهادت

پاسیاد پسر خاک / تألیف محمد قبادی