به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، تیم فوتسال گیتی‌پسند اصفهان که در حال حاضر با 40 امتیاز در رده سوم جدول رده‌بندی قرار دارد، روز پنجشنبه به مصاف پرسپولیس می‌رود تا با پیروزی در این بازی، جایگاه خود را در جدول رده‌بندی مناسب کند.

این تیم اصفهانی در بازی روز پنجشنبه مقابل پرسپولی افشین کاظمی و احسان زحمتکش را به دلیل محرومیت در اختیار ندارد و سرمربی این تیم باید به فکر بازیکنان دیگر خود باشد.

دسیو، بازیکن برزیلی گیتی‌پسند و سجاد بنی‌سعدی نیز به دلیل مصدومیت تیم گیتی‌پسند را در دو هفته پایانی مسابقات لیگ همراهی نمی‌کنند.

فیروزصفه، دیگر تیم اصفهانی حاضر در مسابقات لیگ برتر نیز در بازی روز پنجشنبه خود مقابل کیش ایر قم، حسن لولاکی را در اختیار خود ندارد.