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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۵۴

مهدی تاج:

قرارداد با کرش تا امضاء نهایی قطعی نیست/ ارزیابی‌ام از حضور کرش مثبت است

قرارداد با کرش تا امضاء نهایی قطعی نیست/ ارزیابی‌ام از حضور کرش مثبت است

نایب رئیس فدراسیون فوتبال گفت: تا امضای نهایی از سوی طرفین انجام نشود قرارداد و حضور کرش در ایران قطعی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج بعدازظهر امروز سه شنبه در حاشیه بازدید کارلوس کرش از کمپ تیم های ملی گفت: من امشب به امارات می روم و فردا صبح کرش و ترابیان هم برای تماشای بازی ایران و روسیه به این کشور خواهند آمد.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال با بیان اینکه تا زمانی که قرارداد امضا نشود حضور کرش در ایران قطعی نیست، گفت: قرار است آقای ترابیان مشروحی از بحث های مطرح شده با این مربی پرتغالی را به ما ارائه دهد.

مهدی تاج در مورد حضور این مربی اروپایی در راس تیم ملی فوتبال ایران گفت: ارزیابی ام از حضور کرش در ایران مثبت است.

کد مطلب 1249136

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