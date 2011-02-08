رحیم قربانی معاون رحیمی شد

به گزارش خبرگزاری مهر متن کامل حکم معاون اول رئیس جمهور به این شرح است:



جناب آقای رحیم قربانی



نظر به تجربیات ارزنده شما در عرصه های مختلف به ویژه آگاهی و احاطه بر سیاست‌ها، اهداف و برنامه‌های دولت عدالت محور دهم به موجب این حکم به سمت «معاون هماهنگی و نظارت بر سیاست‌های علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی» منصوب می شوید.



امید است با اتکال به الطاف خداوند متعال ضمن بهره گیری از توانایی‌های مجموعه دولت و در سایه تعامل و همدلی با همکاران در انجام وظایف محوله و پیگیری امور مربوط موفق و موید باشید.



محمد رضا رحیمی

معاون اول رئیس جمهور