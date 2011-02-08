  1. سیاست
  2. سایر
۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۵۷

رحیم قربانی معاون رحیمی شد

رحیم قربانی معاون رحیمی شد

محمد رضا رحیمی طی حکمی، رحیم قربانی را به سمت معاون هماهنگی و نظارت بر سیاست‌های علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر متن کامل حکم معاون اول رئیس جمهور به این شرح است:

جناب آقای رحیم قربانی

نظر به تجربیات ارزنده شما در عرصه های مختلف به ویژه آگاهی و احاطه بر سیاست‌ها، اهداف و برنامه‌های دولت عدالت محور دهم به موجب این حکم به سمت «معاون هماهنگی و نظارت بر سیاست‌های علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی» منصوب می شوید.

امید است با اتکال به الطاف خداوند متعال ضمن بهره گیری از توانایی‌های مجموعه دولت و در سایه تعامل و همدلی با همکاران در انجام وظایف محوله و پیگیری امور مربوط موفق و موید باشید.

محمد رضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور

کد مطلب 1249137

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها