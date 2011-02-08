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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۰۴

شعبانی:

جشنواره شعر فجر تمام آثار تولیدی یک سال را بررسی کند

جشنواره شعر فجر تمام آثار تولیدی یک سال را بررسی کند

اسدالله شعبانی عنوان کرد: وظیفه عمده جشنواره شعر فجر بررسی تمام آثار تولید شده در طول یک سال و معرفی نمونه‌های برتر آن به جامعه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این شاعر گفت: به اعتقاد من رویه‌ای که این جشنواره در سالهای اخیر اتخاذ کرده است، موجب دور شدن شاعران پیشکسوت از آن می‌شود.

شعبانی با بیان اینکه رویکرد تجلیلی و غیررقابتی جشنواره شعر فجر در دو دوره نخست بهتر بود، یادآور شد: طبیعی است کسانی مثل من که سالها در عرصه ادبیات کودک و نوجوان کار کرده‌ایم، حاضر به شرکت در جشنواره‌ای که باید آثار خودمان را به آنجا ارسال کنیم، نیستیم.

وی با بیان اینکه نفس توجه به ادبیات کودک و نوجوان به هر شکلی که باشد موجب خرسندی است، تصریح کرد: بحث من بر سر بالا بردن جنبه کیفی جشنواره است که این امر نیازمند کوششهای فراوان است.

شعبانی اضافه کرد: دبیرخانه این جشنواره باید در طول سال فعال باشد و تمامی آثار تولیدی طی سال را بررسی و نمونه‌های برتر را به جامعه ادبی کشور معرفی کند.

این شاعر در پایان تصریح کرد: جشنواره شعر فجر باید بدون توجه به نامها، ادبیات کودک و نوجوان را در نظر داشته باشد و به ارتقاء آن بیندیشد؛ اگرچه این کار سختی است و مستلزم داشتن دانش و آگاهی فراوانی است اما با اتخاذ رویکردهای مناسب می‌توان اثرگذاری مطلوب‌تری در سطح جامعه داشت.

 مراسم افتتاحیه پنجمین جشنواره شعر فجر روز 7 اسفند در محل تالار شریعت زاده کتابخانه ملی برگزار می‌شود.

کد مطلب 1249139

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