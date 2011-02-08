مشکل بازیکن استقلال برای همراهی تیم ملی فوتبال حل شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل شریفات که در آخرین لحظات به اردوی تیم ملی دعوت شده بود، به علت مشکلات خروج از کشور نتوانست دوشنبه شب این تیم را در سفر به ابوظبی امارات همراهی کند. با برطرف مشکلات خروج از کشور اسماعیل شریفات امشب راهی ابوظبی امارات می شود تا تیم ملی را در دیدار چهارشنبه شب مقابل روسیه همراهی کند.

تیم ملی فوتبال کشورمان ساعت 19 امشب آخرین تمرین خود پیش از رویارویی با روسیه را در ورزشگاه زاید اسپورت سیتی شهر ابوظبی امارات برگزار می کند. تیم روسیه نیز پس از ایران در این محل تمرین خواهد کرد.

دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و روسیه ساعت 19:30 دقیقه فردا چهارشنبه به قضاوت یک داور اماراتی در ورزشگاه شیخ زاید شهر ابوظبی برگزار خواهد شد.