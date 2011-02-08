  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۵۰

جزئیات حادثه هوایی امروز /

برخورد بالگرد حامل سرپرست وزارت راه با ساختمانی در ماکو

برخورد بالگرد حامل سرپرست وزارت راه با ساختمانی در ماکو

برخورد بالگرد حامل علی نیکزاد وزیر مسکن و سرپرست وزارت راه و ترابری با ساختمانی در ماکو حادثه آفرید.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی که برای بهره برداری از پروژه های مسکن مهر به آذربایجان غربی سفر کرده، اولین حادثه هوایی را در جایگاه سرپرست وزارت راه و ترابری تجربه کرد. خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیبی نرسیده است.

در این حادثه، ملخهای بالگرد حامل سرپرست وزارت راه و ترابری به هنگام بـرخاستن با ساختمان هنـگ مـرزی ‏شهرستان ماکـو برخورد کرد و بالگرد پس از چرخیدن به دور خود دوباره بر روی زمین نشست.

در پی این حادثه، گفته می شود ساختمان هنگ مرزی ماکو هم با خسارت جزیی مواجه شده است. این بالگرد از نوع شنوک و 15 نفر سرنشین و5 خدمه داشت .
 
علاوه بر نیکزاد، استانـدار آذربایجان غربی و برخی دیگر از مقامات استانی و وزارت مسکن و شهرسازی و تعدادی خبرنگار در این بالگرد بودند.   
 
به گزارش مهر، رئیس جمهور دوشنبه هفته جاری در حکمی، علی نیکزاد را با حفظ سمت به عنوان سرپرست وزارت راه و ترابری منصوب کرده است. براساس برنامه جدید دولت، قرار است وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی ادغام شود.
کد مطلب 1249145

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها