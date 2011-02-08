برخورد بالگرد حامل سرپرست وزارت راه با ساختمانی در ماکو

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی که برای بهره برداری از پروژه های مسکن مهر به آذربایجان غربی سفر کرده، اولین حادثه هوایی را در جایگاه سرپرست وزارت راه و ترابری تجربه کرد. خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیبی نرسیده است.

در این حادثه، ملخهای بالگرد حامل سرپرست وزارت راه و ترابری به هنگام بـرخاستن با ساختمان هنـگ مـرزی ‏شهرستان ماکـو برخورد کرد و بالگرد پس از چرخیدن به دور خود دوباره بر روی زمین نشست.

در پی این حادثه، گفته می شود ساختمان هنگ مرزی ماکو هم با خسارت جزیی مواجه شده است. این بالگرد از نوع شنوک و 15 نفر سرنشین و5 خدمه داشت .

علاوه بر نیکزاد، استانـدار آذربایجان غربی و برخی دیگر از مقامات استانی و وزارت مسکن و شهرسازی و تعدادی خبرنگار در این بالگرد بودند.

به گزارش مهر، رئیس جمهور دوشنبه هفته جاری در حکمی، علی نیکزاد را با حفظ سمت به عنوان سرپرست وزارت راه و ترابری منصوب کرده است. براساس برنامه جدید دولت، قرار است وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی ادغام شود.