فاصله گرفتن از فقها موجب ترک امر به معروف و نهی از منکر است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمودرضا جمشیدی پیش از ظهرسه شنبه در جشن پیروزی انقلاب اسلامی در جمع کارکنان مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران گفت: ما باید تا زندهایم به دنبال اقامه حق و امر به معروف و نهی از منکر باشیم و اگر چنین نمیکنیم به دلیل این است که از فقها فاصله گرفتهایم.
وی با اشاره به وجود فرقههای متعدد انحرافی در سرتاسر جهان و وجود شاخههایی از این فرقهها درکشور تصریح کرد: ممکن است ریشههایی از سحر هم در میان این فرقهها وجود داشته باشد و این فرقهها پیروانی هم برای خود پیدا کرده باشند اما وظیفه ما پیروی از ولایت است؛ نه فرقههای انحرافی و خواب و توهم.
مدیر مرکز حوزه های علمیه خواهران با اشاره به زحماتی که به منظور پیروزی انقلاب کشیده شده است، خاطرنشان کرد: باید کاری کنیم که با انقلاب نسبتی پیدا کنیم.
وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران با هدف احیای ارزشهای الهی در عضر ظهور و غیبت حضرت ولی عصر(عج) برپا شده است، یادآور شد: اگر فهمیدیم در عصر غیبت برای اقامه حق مسئولیت داریم وظیفه خود را در خورد و خوراک خلاصه نمیکنیم.
مدیر مرکز حوزه های علمیه خواهران با اشاره به زحماتی که به منظور پیروزی انقلاب کشیده شده است، خاطرنشان کرد: باید کاری کنیم که با انقلاب نسبتی پیدا کنیم.
وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران با هدف احیای ارزشهای الهی در عضر ظهور و غیبت حضرت ولی عصر(عج) برپا شده است، یادآور شد: اگر فهمیدیم در عصر غیبت برای اقامه حق مسئولیت داریم وظیفه خود را در خورد و خوراک خلاصه نمیکنیم.
جمشیدی با بیان اینکه امام راحل(ره) با کمک مردم، تمکن اقامه ارزشهای الهی را پیدا کرد، گفت: هیچکس ادعای وجود نظام 100 درصد دینی را ندارد و مسئولان تنها میگویند درپی ایجاد این نظام هستیم.
وی مسیر انقلاب اسلامی را یک مسیر روشن و مسلم برشمرد و افزود: این مسیر از آن جهت روشن است که امام زمان(عج) آن را مشخص کرده است و مفتخریم که رهبری آن را نایب عام امام زمان(عج) برعهده دارد و از آن جهت مسلم است که به وسیله ادله عقلی قابل تشخیص است.
مدیر مرکزحوزه های علمیه خواهران با ذکر خاطراتی از مبارزات انقلابی آیتالله شرعی مدیر سابق حوزههای علمیه خواهران اظهار داشت: اطلاعیه معروف کاپیتولاسیون طی یک شب در سراسر ایران پخش شد که این کار ناشی از توزیع 500 هزار نسخه از اطلاعیه امام راحل(ره) با امکانات سال 1341 بود.
وی اضافه کرد: آیتالله شرعی برای این کار یک یا دو خانه مجاور منزل خود را کرایه کرده بود و طی یک ماه اطلاعیه امام خمینی(ره) را به وسیله دستگاههای پلی استنسیل تکثیر میکرد تا به وسیله طلابی که به تبلیغ اعزام میشوند به نواحی مختلف کشور انتقال یابد.
نظر شما