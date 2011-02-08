دین عنصر مهم فرهنگ است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی اصغر مصلح در اولین نشست از "همایش ملی معرفت دینی" که صبح امروز سه شنبه 19 بهمن کار خود را به مدت دو روز در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی آغاز کرده است به موضوع " نسبت دین و فرهنگ" پرداخت.



دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی گفت: فلسفه دین حاصل نگاه فلسفی به دین است. دین را می‌توان از جهات مختلف موضوع تامل فلسفی قرار داد. یکی از این جهات پرسش فلسفی از نسبت دین با زندگی است. قوام دین و دینداری به نحوه تاثیر دین بر زندگی است.

وی افزود: دین به طور کلی و هر دین به گونه‌ای خاص دارای آثاری در زندگی است. پرسش از نحوه تاثیر دین در اندیشه و رفتار و مناسبات را می‌توان در قالب نسبت دین با فرهنگ صورتبندی کرد. در این نگاه ما فرهنگ را مبدأ مناسبی برای تفکر تلقی کرده‌ایم. در سالهای اخیر بسیاری از بحثهای متعارف فلسفی با نسبتی که با فرهنگ دارند مورد مطالعه قرار گرفته اند.

دکتر مصلح با بیان اینکه اگر فرهنگ را به عنوان مبدا مناسب برای تامل درباره عناصر سازنده زندگی بدانیم، دین یکی از مهمترین عناصر فرهنگ است، تصریح کرد: در این گونه تفکر در باب دین، دین در بستر تاریخ و در نسبت با سایر مقومات زندگی به اندیشه در می‌آید. در این گونه تاملات همواره به این اصل توجه می‌شود که انسان و تفکر و شناخت و سایر مقوات زندگی انسان تاریخی است.

وی تأکید کرد: دین، دینداری و اندیشه دینی هیچکدام منفک از فرهنگ و نسبتی که این جزء با سایر عناصر فرهنگ دارند قابل تأمل نیستند، اگر این کار را کردیم این کار انتزاعی است و ما بدون نسبتهای تاریخی دین و اندیشه دینی می اندیشیم.

دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی افزود: دینداری و نتایج دینداری که اندیشه دینی، تمدن دینی و شرایع دینی و... است همه در نسبت با فرهنگی که این دین در آن پدید آمده به اندیشه در می‌آید . در این نوع نگاه به دین مسئله زندگی و تطوراتی است که در زندگی به وجود می‌آید. پس وقتی دین را در نسبت با فرهنگ مورد تامل قرار می‌دهیم توجه داریم که دین را به نحوه انضمامی و از جهت نحوه نقش‌آفرینی در زندگی و نحوه تأثیرگذاری در اندیشه و عمل مومنان مورد تامل قرار دهیم.

وی تصریح کرد: یکی از مباحث مهم مطرح در فلسفه فرهنگ این است که ما فرهنگ به عنوان کلی که تمام افراد را در بر می‌گیرد نداریم، بلکه فرهنگها داریم به همین جهت هردل در تعریف فرهنگ، فرهنگها را شبیه منادها می‌داند و هر فرهنگ قاعده خاص خود را دارد و فرهنگها از یک قاعده فراگیر تبعیت نمی‌کنند به همین دلیل ما در بررسی عناصر فرهنگ قاعده عام نداریم. یعنی مسیحیت در بستر فرهنگ اروپایی در مسیر تحولات تجاربی داشتند و اسلام و بودا و... سرنوشت دیگری داشته‌اند.

دکتر مصلح با بیان اینکه از نتایج این بحث این است که هر گونه دین، دینداری و هر گونه اندیشه دینداری با توجه به گونه‌ای از پیش‌داشتها، پیش‌داوری‌ها و پیش‌فرضها قوام پیدا می‌کند، افزود: اساسا فهم و معرفت بدون پیش داشت، پیش داوری و پیش فرض نیست و معرفت در فضای خالی و انتزاعی صورت نمی‌گیرد و انسان "در جهان" شروع به معرفت می کند و ما نمی‌توانیم فارغ از سنتها صاحب اندیشه شویم. اما از آنجایی که انسان دارای عقل و تفکر است همواره در حال گفتگو با این سنت است و ما در مقام اندیشه همواره در حال گفتگو با یک سنت هستیم.

وی یادآور شد: اندیشه دینی در هر فرهنگی حاصل گفتگوی دینداران با آن دینی است که حالا به صورت سنت وجود دارد و اندیشه‌های دینی فارغ از سنت دینی و وجه تاریخی دین صورت نمی‌گیرد و خود نگاه تاریخی صور مختلفی دارد. الان نگاه تاریخی هگل طرفدار چندانی ندارد و به معنایی عقبه نداشته اما نگاه تاریخی اساسا قابل نفی نیست.

دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد: در نگاه تاریخی فقط این نیست که ما بپذیریم که پیشینیانی دارای این تفکر بودند و بعد تطور داشته بلکه به رسمیت شناختن آن است که اندیشه من و خود و با همه پیش داوری و پیش فرض و پیش داشته های من تاریخی است یعنی من محصول تطوراتی هستم اما از آنجایی که می اندیشم وارد گفتگو با سنت می شوم. ما همواره ضمن اندیشیدن متوجه هستیم که اصل دین، اندیشه دینی و زندگی دینی و دینداری یک وجه فرهنگی و تاریخی دارد.

دکتر مصلح بر اساس این نگاه به رسمیت شناخته شدن تنوع فرهنگی را مورد تأکید قرار دارد و گفت: یکی از آثار پایان متافیزیک این است که ما میزانهای قاطعی برای پیشرفت و اصالت نداریم و به معنایی نسبی گرایی(به معنای مثبت) مورد پذیرش همه است و هیچ فرهنگی میزان برای سایر فرهنگها نیست. اگر ما این نگاه تاریخی و مبنای فرهنگی را بپذیریم به صورتی از اصالت دادن به فرهنگ مدرن و به تعبیری از غرب محوری فاصله می گیریم یعنی هر فرهنگی به اقتضای فرهنگ و تجارب و اندیشه های خود دریافت خود را از مسائل عنوان کند که این مسئله در مورد ادیان هم صادق است.