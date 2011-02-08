بازداشتگاه موقت بندرعباس به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سید مرتضی بختیاری بعدازظهر سه شنبه در مراسم افتتاح بازداشتگاه موقت بندرعباس گفت: آیین نامه تفکیک زندانیان به تصویب قوه قضاییه رسیده و برای جدا سازی متهمان از مجرمان ساخت بازداشتگاههای موقت در دستور کار قرار گرفته است.

بختیاری افزود: تمام متهمان تا پیش از اثبات جرم در بازداشتگاهها به سر می برند و در صورت اثبات جرم راهی زندان می شوند در غیر این صورت بازداشت آنان در بازداشتگاه موقت جزو سوابق کیفری آنان محسوب نمی شود.

همچنین رئیس سازمان زندانها واقدامات تامینی و تربیتی کشور نیز گفت: با اجرای طرحهای آموزشی و بازپروری میزان بازگشت دوباره مددجویان به زندان به صفر نزدیک شده است.

غلامحسین اسماعیلی افزود: در طرح آموزش زندانیان، کلاسهای نهضت سواد آموزی از مقطع ابتدایی تا آموزش عالی وآموزش حرفه ومهارت به آنان در زندانها در حال اجراست.

وی آموزشهای دینی، اعتقادی، اخلاقی، احکام و رشته های ورزشی را از دیگر برنامه های فرهنگی برشمرد که به زندانیان ارائه می شود.

وزیر دادگستری و رئیس سازمان زندانها همچنین از زندان مرکزی بندرعباس بازدید کردند.

رئیس سازمان زندانها در جمع مددجویان گفت: اعزام مددجویان به مرخصی وعفو و اشتغال به کار آنان بستگی به رفتار وعملکرد آنان در زندان دارد.

اسماعیلی افزود: مددجویانی که در زندان در مسیر اصلاح و تربیت قرار گیرند از امتیازات زندان بهره مند می شوند.

وی گفت: مددجویان باید به گونه ای اصلاح شوند که میزان بازگشت آنان به زندان و ایجاد جرم مجدد به صفر برسد.

رئیس سازمان زندانهای کشور افزود: خوشحالی ما زمانی است که زندانیان در زندانهای کشور تا حد زیادی کاهش پیدا کنند.

برای ساخت این بازداشتگاه 10میلیارد ریال از اعتبارات ملی هزینه شده است، بازداشتگاه موقت بندرعباس با گنجایش 150نفر در زمینی به مساحت 6هزارو 200متر مربع وزیربنای هزارو 200متر مربع در دو طبقه ساخته شده است، این بازداشتگاه دارای سالن غذا خوری وسالن ملاقات حضوری است.