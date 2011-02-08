جشنواره فرهنگی قرآن و عترت گلستان پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان عصر سه شنبه در اختتامیه این جشنواره گفت: آیات قرآن کریم دستورات زندگی و قانون عملی حیات بخش برای رسیدن به سعادت بشریت است.

علیرضا جمشیدی افزود: قرآن ، کلام الهی است که از طریق وحی به پیامبر اعظم اسلام(ص) برای نجات بشریت از ظلمت و تاریکی ها نازل شده است.



رئیس کارگروه امور اجتماعی و فرهنگی استان تصریح کرد: قرآن کریم فقط برای تلاوت و قرائت نازل نشده بلکه برای فهم درست و اجرای صحیح آن نازل شده است.



وی ادامه داد: پیامبر اعظم اسلام(ص) ائمه اطهار (ع) را به عنوان جانشینان خویش معرفی کرد تا نه تنها امت اسلام را در فهم درست بلکه در اجرای این کلام وحیانی راهبری کنند.



جمشیدی اظهار داشت: در تاکیدات روائی ائمه هدی آمده است که قرآن کریم عهدنامه ای بین خدا و بشریت است از این رو برای انسان مسلمان شایسته است که هر روز به این عهدنامه الهی توجه لازم داشته و به دستورات آن اهتمام بورزد.



وی درپایان تأکید کرد: قرآن کریم کتاب هدایتی است که هرکس بخواهد از انحرافات در امان بماند باید با آن مانوس شده و قلب خود را از نورانیت آن روشنایی بخشیده و با عمل کردن به دستورات آن سعادت دنیا و آخرت خویش را تضمین کند.