افزایش شرکتهای بیمه در کشور/ رتبه ۴۶ صنعت بیمه ایران در جهان

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، جواد فرشباف ماهریان بعد از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح بیمه توسعه استان هرمزگان با اشاره به آمارهای خوب استان هرمزگان در زمینه بیمه، بیان داشت: مجموع حق بیمه تولیدی استان هرمزگان در سال جاری ۱۰۰ میلیارد تومان بوده که این رقم نسبت به سال گذشته رشدی ۲۵ تا ۳۰ درصدی داشته است.

وی افزود: میزان رشد بیمه ای استان هرمزگان حتی از میانگین کشوری هم بالاتر است و جمع حق بیمه های این استان دو درصد از حق بیمه های کل کشور را شامل می شود.

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه ۶۵ درصد از فعالیتهای تولید ناخالص داخلی هرمزگان در بخش خدمات است، عنوان کرد: این نشان از پویایی اقتصادی و وجود یک بازار گسترده برای شرکتهای بیمه ای در استان هرمزگان است.

تعداد شرکتهای بیمه افزایش می یابد

فرشباف با اشاره به افزایش تعداد شرکتهای بیمه ای در کشور، اظهار داشت: به علت ناچیز بودن نفوذ و پوشش بیمه ای در کشور باید تعداد شرکتهای بیمه ای در کشور افزایش یابد تا یک بازار رقابتی خوب برای شرکتهای بیمه ای ایجاد شود.

وی ادامه داد: کشور ما از لحاظ تولید ناخالص داخلی در رتبه بیستم جهان قرار دارد اما در صنعت بیمه ما در دنیا چهل و ششم هستیم و باید این رتبه را ارتقا دهیم.

رئیس کل بیمه مرکزی با تاکید بر ایجاد یک بازار رقابتی در صنعت بیمه کشور، گفت: بیمه مرکزی به غیر از بیمه عمر و بیمه شخص ثالث اختیاری دیگر برای هیچ نوع بیمه دیگری نرخ حق بیمه تعیین نمی کند و این خود شرکتهای بیمه ای هستند که با خدمات خود این نرخها را تعیین می کنند.

کاهش ۵۰ درصدی حق بیمه در کشور

فرشباف اضافه کرد: با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و پس از آزادسازی قیمتها حق بیمه تا ۵۰ درصد کاهش یافته است.

وی در خصوص میزان پرداخت خسارت توسط شرکتهای بیمه گفت: در برخی از حوادثی که برای برخی صنایع پیش آمده شرکتهای بیمه ای ۲۷۰ برابر میزان حق بیمه خسارت آن شرکت را پرداخت کرده اند.

رئیس کل بیمه مرکزی بیان داشت: شرکتهای بیمه ای که در حال حاضر فعالیت می کنند در آینده نزدیک دیگر فرصت نفس کشیدن نخواهند داشت چون رقبای آنها روز به روز بیشتر خواهند شد و باید خدمات خود را بهتر کنند.

میزان تحرک شرکتهای بیمه در کشور خیلی پایین است

فرشباف با اشاره به تحرک بسیار زیاد شرکتهای بیمه ای در دنیا، اظهار داشت: میزان تحرک شرکتهای بیمه ای کشورمان در مقایسه با شرکتهای بزرگ بیمه ای دنیا بسیار ناچیز است و آنها باید برای موفق شدن در بازار جدیدی که در کشور ایجاد خواهد شد تحرک خود را افزایش دهند.

وی با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر اجباری شدن بیمه کیفیت ساختمان از سال آینده، عنوان کرد: دولت و مجلس همواره از صنعت بیمه کشور حمایت کرده اند و همواره مصوباتی را در جهت حمایت از شرکتهای بیمه داشته اند.

رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد: همین مصوبه اجباری شدن بیمه کیفیت ساختمان بهترین فرصت برای شرکتهای بیمه ای است تا در این بازار رقابتی خود را به خوبی نشان دهند.