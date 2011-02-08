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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۵۹

کارلوس تماشاگر ایران - روسیه/

وضعیت همکاری "کرش" با تیم ملی فوتبال ایران تا پنجشنبه مشخص می‌شود

وضعیت همکاری "کرش" با تیم ملی فوتبال ایران تا پنجشنبه مشخص می‌شود

سرپرست کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال گفت: تا روز پنجشنبه تکلیف همکاری کرش با تیم ملی ایران مشخص خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس ترابیان در حاشیه بازید عصر امروز سه شنبه گزینه هدایت تیم ملی فوتبال کشورمان از کمپ تیم های ملی ضمن اعلام این خبر گفت: قرار است پس از بازیدی که از کمپ تیم های ملی داریم صبح فردا راهی امارات شویم تا به همراه کرش دیدار برابر روسیه را تماشا کنیم.

وی خاطرنشان کرد: کارلوس کرش پس از تماشای دیدار ایران و روسیه و بررسی شرایط و امکانات فوتبال ایران نظر نهایی اش را در مورد همکاری با تیم ملی اعلام خواهد کرد و در صورت توافق نهایی، قرارداد همکاری طرفین به امضا خواهد رسید.

دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و روسیه ساعت 19:30 دقیقه فردا چهارشنبه در ورزشگاه شیخ زاید اسپورت شهر ابوظبی امارات برگزار خواهد شد و کرش تماشاگر ویژه این دیدار است.

کد مطلب 1249155

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