به گزارش خبرنگار مهر، عباس ترابیان در حاشیه بازید عصر امروز سه شنبه گزینه هدایت تیم ملی فوتبال کشورمان از کمپ تیم های ملی ضمن اعلام این خبر گفت: قرار است پس از بازیدی که از کمپ تیم های ملی داریم صبح فردا راهی امارات شویم تا به همراه کرش دیدار برابر روسیه را تماشا کنیم.

وی خاطرنشان کرد: کارلوس کرش پس از تماشای دیدار ایران و روسیه و بررسی شرایط و امکانات فوتبال ایران نظر نهایی اش را در مورد همکاری با تیم ملی اعلام خواهد کرد و در صورت توافق نهایی، قرارداد همکاری طرفین به امضا خواهد رسید.

دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و روسیه ساعت 19:30 دقیقه فردا چهارشنبه در ورزشگاه شیخ زاید اسپورت شهر ابوظبی امارات برگزار خواهد شد و کرش تماشاگر ویژه این دیدار است.