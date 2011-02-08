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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۰۳

مایک نیوئل نسخه‌ای جدید از "آرزوهای بزرگ" را می‌سازد

مایک نیوئل نسخه‌ای جدید از "آرزوهای بزرگ" را می‌سازد

مایک نیوئل فیلمساز انگلیسی نسخه‌ای جدید از " آرزوهای بزرگ" چارلز دیکنز را می‌سازد.

به گزارش مهر، به نقل از امپایر آنلاین سال 2012 با دویستمین سالگرد تولد چارلز دیکنز مصادف است و به این مناسبت برنامه‌های پر شماری برای بزرگداشت این نویسنده بزرگ درنظر گرفته شده است. از جمله هالیوود که مایل است بار دیگر نسخه‌ای سینمایی از رمان "آرزوهای بزرگ" دیکنز را جلوی دوربین ببرد.

پیش از این نسخه‌های سینمایی پرشماری از شاهکار دیکنز ساخته شده که نسخه سال 1946 دیوید لین معروف‌ترین آنهاست. شبکه تلویزیونی بی بی سی هم در دهه 80 یک سریال شش قسمتی با حضور آنتونی هاپکینز ساخت که مجموعه موفقی بود.

آخرین نسخه سینمایی "آرزوهای بزرگ" در سال 1998 ساخته شد که رابرت دنیرو، ایتن هاوک و گوئینت پالترو در آن به نقش آفرینی پرداختند.

فیلم مایک نیوئل بخشی از برنامه‌های بزرگداشت دویستمین سال تولد دیکنز است. استفن وولی و الیزابت کارلسن تهیه این پروژه را بر عهده دارند. فیلمبرداری اواخر سال 2011 آغاز می‌شود در حالی که هنوز بازیگران فیلم مشخص نشده‌اند.

کد مطلب 1249156

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