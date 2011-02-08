310 کیلوگرم انواع مواد مخدر در قم کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار مهدی توکلی ظهر دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی که در ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار شد، از کشف و انهدام دو باند مواد مخدر در قم خبر داد و بیان داشت: از یکی از این باند‌ها 197 کیلو و 350 گرم حشیش، 49 کیلو و 20 گرم تریاک، دو کیلو و 55 گرم کراک، یک دستگاه تریلر، یک دستگاه پراید، یکدستگاه پژو آردی و پنج دستگاه تلفن همراه کشف و پنج مرد قاچاقچی نیز در این راستا دستگیر شدند و همچنین 60 کیلوگرم تریاک، یک دستگاه تریلر، خودرو زانتیا و 6 دستگاه تلفن همراه و هشت خط سیمکارت نیز از یک باند دیگر به سر کردگی محمد.ن در طی روز گذشته از کشف و ضبط شده است.



وی اظهار داشت: به طور کلی از هر دو باند 53 میلیون ریال وجه نقد ضبط شد و همچنین 12 نفر قاچاقچی سابقه دار غیر بومی دستگیر و تحویل مراجع قانونی داده شده‌اند.



وی در خصوص نحوه انهدام باند‌ها و دستگیری افراد قاچاقچی هنگام ورود به قم اضافه کرد:‌ در طی هفته اخیر پلیس نیروی انتظامی قم متوجه ورود محموله مواد مخدر به استان شد که این دو باند در طول یک هفته تحت مراقبت پلیسی قرار گرفتند و سرانجام روز گذشته با موفقیت توانستیم دو باند قاچاقچی را در حین ارتکاب جرم دستگیر کنیم.



وی ادامه داد: این افراد در حین جابه جایی محموله از تریلر به خودرو سواری در جاده قدیم قم تهران توسط پلیس دستگیر و باند دیگر نیز به همین صورت در اطراف حومه قم دستگیر شد.



افراد دستگیر شده غیربومی هستند



فرمانده نیروی انتظامی قم در جواب سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا 12 نفر دستگیر شده از ساکنین قم بوده‌اند یا خیر بیان داشت: خوشبختانه فضای عمومی قم کمتر شاهد اینگونه موارد می‌باشد و عمدتاَ افراد دستگیر شده در این بانده‌ها غیر بومی هستند و مقصد نهایی آن‌ها قم نبوده بلکه شهر دیگری بوده که در مسیر عبور از شهر قم دستگیر شده‌اند.



وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه بعضی از مواد مخدر‌ها در بسته بندی‌هایی که بروی بسته آن مارک قهوه حک شده و مربوط به آمریکای لاتین است آیا این امر قابل پیگیری است یا خیر، اظهار داشت: ‌ در سازمان مواد مخدر یک بخشی به نام امور بین الملل وجود دارد که تمام بحث‌های حقوقی این موارد را پیگیری می‌کند و اگر احیانا باندهای داخل کشور به مافیای مواد مخدر در خارج از کشور وصل باشند قادر به پیگیری آن‌ها باشند.



612 نفر خرده فروش در قم دستگیر شدند



فرمانده نیروی انتظامی قم در خصوص بحث مواد مخدر از جمله خرده فروشی و اقدامات صورت گرفته در این راستا اضافه کرد: تا کنون 612 نفر در طی دو ماه گذشته خرده فروش در استان قم دستگیر شده‌اند و اقدامات برخورد و جمع آوری اینگونه افراد در آینده نیز شدید‌تر خواهد شد که این امر یک سوی قضیه می‌باشد و در دیگر سوی آن نیازمند همکاری جدی‌تر خانواده‌ها در رابطه با این موضوع می‌باشیم تا در آینده شاهد تردد افراد معتاد در سطح شهر قم نباشیم.



وی در خصوص تصویب قانون جدید در رابطه با برخورد با معتادین استان گفت: ‌افراد معتاد باید برای ترک به کلینیک‌های ترک اعتیاد دولتی و خصوصی مراجعه کنند و اگر چنین کاری را انجام ندهند دستگیر و سریعاَ به اردوگاهای ترک اعتیاد اجباری منتقل خواهند شد.