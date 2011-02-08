چندین طرح عمرانی خدماتی در لامرد به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، عبدالله حسینی در مراسم بهره برداری از یکی از این طرحها که عملیات گاز رسانی به بخش علا مرودشت شهرستان لامرد با اعتباری بالغ بر 26 میلیارد ریال است، گفت: اکنون بیش از 128 شهر استان فارس از نعمت گاز طبیعی برخوردار است که این تعداد در دوران قبل از انقلاب اسلامی تنها سه شهر بوده است.

وی افزود: گاز رسانی به روستاها و مناطق محروم از جمله اولویتهای دولت دهم در گسترش عدالت اجتماعی بوده و این روند در سایر فعالیتهای خدماتی نیز نمود داشته است.

معاون عمرانی استاندار فارس در ادامه سفر به شهرستانهای جنوبی فارس در مراسم بهره برداری از بند انحرافی" لاغر" شهرستان خنج با اعتباری بالغ بر 90 میلیارد ریال گفت: در ایام دهه فجر امسال بیش از 800 طرح عمرانی، خدماتی و صنعتی به ارزش بیش از هشت هزار میلیارد ریال در فارس به بهره برداری می رسد.

حسینی افزود: دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی برنامه های بسیار مناسبی برای توسعه مناطق محروم و رفع نیازهای مردمی در نظر گرفته و اکنون دولت در خدمات رسانی برگهای تاریخی ماندگاری را از خود به جا گذاشته است.

وی در ادامه احداث مسکن را از جمله مهمترین اقدامات دولت دهم در تامین نیازهای اساسی مردم دانست و خاطرنشان کرد: اکنون بیش از 60 هزار واحد مسکن شهری و بیش از 30 هزار واحد مسکن روستایی در فارس در حال احداث است و امیدواریم با اتمام این تعداد واحد مرحله بعدی ثبت نام مسکن مهر را به زودی آغاز کنیم.

حسینی در این سفر همچنین از طرح مرکز بهداشت دهستان سیف آباد از توابع شهرستان خنج، بهره برداری و همچنین کلنگ احداث سالن ورزشی سیف آباد از مصوبات سفر استاندار فارس و همچنین کلنگ احداث سایت اسکان عشایر تیره کرانی شهرستان خنج را به زمین زد.

معاون عمرانی استاندار فارس در مراسم بهره برداری از خوابگاه شبانه روزی دبیرستان دخترانه تربیت شهرستان خنج که با اعتباری بالغ بر هفت میلیارد ریال احداث شده با ابراز خرسندی از روند توسعه فضای آموزشی و تربیتی در فارس اظهار داشت: از جمله مصادیق برقراری عدالت اجتماعی، توسعه فضای آموزشی و تربیتی است که دولت نهم و دهم نیز در این زمینه گامهای بسیار مثبتی برداشته است.

معاون عمرانی استاندار فارس در سفر به شهرستان خنج، کلنگ احداث پایگاه بهداشتی درمانی شهرستان خنج که از مصوبات سفر استاندار فارس بوده به زمین زد همچنین در جریان این سفر از ساختمان جدید اداره پست لامرد، کارخانه مکانیزه تولید آسفالت گرم شهر علا مرودشت لامرد و ساختمان جدید مدرسه راهنمایی دخترانه حضرت معصومه(ع) روستای کهنویه لامرد با اعتباری بالغ بر 118 میلیارد ریال نیز بهره برداری شد.