به گزارش خبرنگار مهر، عباس ترابیان، سرپرست کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال در حاشیه بازدید کارلوس کوئیروز (کرش) از کمپ تیم‌های ملی در نشست خبری خطاب به خبرنگاران گفت: در ابتدا باید از شما خبرنگاران که طی ماه‌های گذشته به ما آرامش خاطر دادید تا با فراغ بال گزینه سرمربیگری تیم ملی را انتخاب کنیم، تشکر کنم. در این مدت از رئیس، اعضای هیئت رئیسه، دبیرکل، روابط عمومی تا دیگر مسئولان فدراسیون نهایت همکاری را با ما داشتند و برای انتخاب سرمربی تیم ملی هیچ فشاری از جانب آنها به ما وارد نیامد.

وی با تاکید دوباره بر اینکه طی دو ماه و نیم گذشته با آرامش خاطر پیرامون انتخاب گزینه هدایت تیم ملی فوتبال ایران به گفتگو و رایزنی با گزینه‌های مختلف پرداخته است، افزود: بعد از کندوکاو و بررسی شرایط گزینه‌های مختلف، امروز یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های هدایت تیم ملی به ایران آمده است. کارلوس کوئیروز (کرش) مردی بزرگ در فوتبال دنیاست که گذشته موفقی دارد و رزومه‌اش را همه شما می دانید و دیگر نیازی نیست من کارنامه فعالیت این مربی را برای‌تان بیان کنم.

سرپرست کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال در ادامه افزود: آقای کوئیروز به ایران آمده است تا با شرایط کشورمان آشنا شود و پس از آشنایی با شرایط ایران برای عقد قرارداد تصمیم گیری کند. با توجه به اینکه ایشان برای نخستین بار است که به ایران می آید هیچ پیش زمینه فکری از کشورمان نداشته است و لازم بود به ایران بیاید تا با محل زندگی و کار خود آشنا شود، با مردم ایران برخورد کند، نوع زندگی آنها را ببیند و به جمع بندی برسد که آیا می تواند در این شرایط کار کند یا خیر.

ترابیان خاطرنشان کرد: با توجه به اطلاعات غلطی که به آقای کرش و دیگر خارجی‌ها در مورد ایران می دهند او باید به ایران می آمد و شرایط کشور ما را می دید تا آزادانه برای عقد قرارداد تصمیم گیری کند. امروز با آقای کوئیروز شهر تهران را گشتیم، به نقاط مختلف رفتیم، با هم نهار خوردیم و او به خوبی با مردم ایران آشنا شد. فکر می‌کنم سئوال‌هایی که در ذهن این مربی پرتغالی از ایران بود برطرف شد و حالا می تواند بهتر از گذشته برای عقد قرارداد با فدراسیون ایران تصمیم گیری کند.

وی با تشریح فعالیت این مربی پرتغالی در فوتبال ایران گفت: در نهایت موفق شد کارلوس کرش در سه سطح تیم ملی بزرگسالان، امید و جوانان با فدارسیون فوتبال ایران همکاری کند. ایشان در صورت عقد قرارداد با فدراسیون فوتبال ایران سرمربی تیم ملی بزرگسالان و مدیر فنی دو تیم امید و جوانان کشورمان خواهد بود.

سرپرست کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال در خاتمه تصریح کرد: مقرر شد فردا من به همراه آقای کوئیروز به امارات برویم و بازی تیم ملی مقابل روسیه در ورزشگاه زاید اسپورت سیتی را از نزدیک تماشا کنیم .ایشان پس از تماشای بازی تیم ملی به کشور پرتغال باز می گردند و پس از مشورت و گفتگو با وکلای‌شان برای عقد قراراد با فدراسیون فوتبال ایران تصمیم گیری کند قرار است آقای کوئیروز تا روز پنجشنبه به درخواست فدراسیون فوتبال ایران پاسخ نهایی را بدهد و در صورتی که توافق نهایی حاصل شد ایشان برای عقد قرارداد به کشورمان باز می گردد.