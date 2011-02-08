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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۹:۲۵

پای سرمایه گذاران به ورزش گلستان باز شود

پای سرمایه گذاران به ورزش گلستان باز شود

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان گفت: باید پای سرمایه گذار در همه زمینه ها به خصوص در بحث ورزش باز شود زیرا امروز ورزش در دنیا به عنوان یک صنعت و یکی از محورها و شاخصهای ارزیابی توسعه یافتگی دنیا محسوب می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت عصر سه شنبه در دیدار با روسا، نائب رئیسان،‌ دبیران، روسای ادارات تربیت بدنی شهرها و بخشهای مختلف استان و پرسنل اداره کل تربیت بدنی استان گلستان، با بیان اینکه جذب اسپانسر و حامیان مالی برعهده ماست، گفت: ‌اما نگهداری و کمک به این حامیان برعهده مدیران تیمها و سایر افرادی است که دلشان واقعا برای کسب نتایج تیمها می سوزد و نگران وضعیت تیمهای خود هستند.

وی تصریح کرد: مدیران و کسانی که به فکر ورزش نیستند باید عینک بدبینی را عوض کنند و فکر و عقیده خود را تغییر دهند و از ارائه و مطرح کردن، مسائل پیش پا افتاده خودداری کنند.
 
استاندار گلستان گفت: کسانی که مسائل حاشیه ای در ذهنشان وجود دارد، باید این مسائل از اذهان خود پاک کنند و نگذارند که به ذهن دیگران نیز خطور کند.
 
وی افزود: همه باید در جذب حامیان مالی دست به دست هم دهیم و کمک کنیم تا پای اسپانسرها باز شود که بعد از آن شاهد رشد، پیشرفت و توسعه ورزش استان در ابعاد قهرمانی و مدال آوری باشیم.
 
قناعت خاطرنشان کرد: یک حامی مالی باید در وهله اول، کار بلد باشد و ذوق و سلیقه خوبی در کارها به خرج دهد و یا دارای توان مالی بالائی باشد تا بتواند به خوبی از تیمها حمایت کند.
 
وی یادآور شد: ‌متاسفانه امروز یک نوع رقابت غلط بین هیئتهای ورزشی به وجود آمده که باید این روش رقابت عوض شود، زیرا رشد و توسعه یک رشته که پایه و اساس و استعداد در یک منطقه دارد، بدون شک برای رشد و توسعه آن منطقه و استان تاثیرگذار خواهد بود.
 
استاندار گلستان، با اشاره به امضای تفاهمنامه همکاری بین سازمان تربیت بدنی و وزرات آموزش و پرورش، گفت: براساس این تفاهمنامه، با امکان شناسائی استعدادهای ورزشی توسط مربیان، هیئتهای ورزشی می توانند در ساعات خالی از از سالنهای ورزشی آموزش و پرورش استفاده کنند.
 
وی افزود: همچنین مدیرکل تربیت بدنی به همراه کارشناسان خود، سالنهای ورزشی ادارات را شناسائی و زمانهای خالی آن را دریافت کند تا نسبت به برنامه ریزی برای استفاده از تیمهای هیئتهای ورزشی در اختیار آنان قرار داده شود.
کد مطلب 1249165

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