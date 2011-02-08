به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کرش در نشست خبری عصر امروزش با نمایندگان رسانه های گروهی که در محل کمپ تیم های ملی برگزار شد ضمن بیان این مطلب افزود: من 31 سال در کشورهای مختلف بوده ام و در فوتبال کار کرده ام. االان هم بسیار خوشحالم که به ایران آمده ام.

وی ادامه داد: از فدراسیون فوتبال، کفاشیان و ترابیان که مرا دعوت کردند تشکر می کنم که زمینه ای را فراهم کردند که من این کشور باستانی را دیدم. من نیامده ام کوه های زیبای تهران را ببینم بلکه آمده‌ام در مورد تیم ملی صحبت کنم. ایران یک کشور فوتبالی است که این را همه مردم می دانند.

سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال پرتغال خاطرنشان کرد: می دانم که در ایران فوتبال برای مردم خیلی مهم است و مهمتر اینکه همه روی آن انگیزه و تعصب دارند. اما برای موفقیت اول باید صبر داشت و با حوصله پیش برویم. اگر این صبر و حوصله داشته باشیم با توجه به اینکه بازیکن و انگیزه هم دارید باید به نتیجه برسیم. قطعا داشتن این موارد کمک می کند با هم به موفقیت برسیم.

کارلوس کرش ادامه داد: ما آمده ایم برای سالهای آینده فوتبال ایران برنامه ریزی و هدفگذاری کنیم که اتفاق بسیار مهمی است و باید با چشم باز تصمیم‌گیری کنیم و ببینیم انگیزه مربیان و مدیران فدراسیون فوتبال چه هست. همه جای دنیا اینطور است که برنامه ریزی می کنند برای آینده. فدراسیون فوتبال ایران هم این حرکت حرفه ای را دارد انجام می دهد اما ما اول مذاکرات هستیم و فعلا نمی توانم در این مورد صحبت کنم.

کرش به حضور کوتاه مدتش در تهران اشاره کرد و گفت: از چیزی هایی که در این مدت دیدم خیلی خوشحال هستم و خیلی خوشم آمد. اما ما هنوز مذاکراتمان ادامه دارد ولی هر تصمیمی که گرفته شود هرطور که بخواهند در خدمت فوتبال ایران خواهم بود و به فوتبال ایران کمک خواهد کرد. برخی اوقات ما مثل 2006 با هم رقیب هستیم. این خاصیت فوتبال است اما مهمترین چیز این است که از رابطه ای که برقرار می کنیم باید پلی بسازیم برای موفقیت آینده.

وی افزود: من همیشه با فوتبال کار کرده ام حتی پدرم هم مربی فوتبال بوده و آرزو می کنم تا آخر عمرم با فوتبال باشم. دوست دارم بروم بازی ایران و روسیه را ببینم و هر چه سریعتر جواب نهایی ام را اعلام کنم.

گزینه هدایت تیم ملی فوتبال ایران در مورد انتخاب دستیارانش گفت: دستیارانم را هم بعد از امضا قرارداد نهایی معرفی خواهم کرد.

کارلوس کرش در پایان گفت: 31 سال است مربی تیم های مختلف بوده ام اما الان دنبال انگیزه و کار جدید می گردم و فوتبال ایران این فرصت را در اختیار من قرار خواهد داد و با توجه به انگیزه و پتانسیلی که در فوتبال ایران می بینم می توانیم به این همکاری امیدوار باشیم.