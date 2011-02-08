بانک هویت ژنتیک در صورت تامین اعتبار عملیاتی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از بندرعباس، احمد شجاعی بعدازظهر سه شنبه در جریان سفر رئیس قوه قضائیه و هیئت همراه به استان هرمزگان، از اداره کل پزشکی قانونی این استان بازدید کرد، با تاکید بر آغاز اجرای تهیه بانک هویت ژنتیک به صورت محدود در کشور خبر داد و گفت: تشکیل بانک هویت ژنتیکی که در برنامه پنجم توسعه از وظایف سازمان شمرده شده است، در دستور کار سازمان قرار دارد اما به دلیل کمبود اعتبار و بودجه در سطح بسیار محدود آغاز شده و امیدواریم با رفع مشکلات اعتباری اجرای آن به مرحله عملیاتی برسد.

وی بیان داشت: هدف از این سفرها دیدار با خدمتگزاران عرصه قضایی و مواجهه نزدیک با مشکلات موجود در استان هاست تا اقدامات لازم برای برطرف شدن این مشکلات صورت گیرد.

وی افزود: هرچند گزارشات استانی به طور مرتب دریافت می شود اما برخورد نزدیک با مشکلات در رفع سریعتر آن موثرتر است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به مشکلات سازمان تصریح کرد: پزشکی قانونی مشکلات عدیده ای دارد که از نظر نوع خدمات و مراجعان با سازمانهای دیگر قابل قیاس نیست زیرا مراجعین پزشکی قانونی عمدتا دچار مشکلات جسمی هستند و شرایط روانی مناسبی نیز ندارند.

شجاعی اظهار داشت: درجه سختی کار در برخی عرصه های پزشکی قانونی به اندازه ای است که کمتر کسی حاضر به فعالیت در این بخشها می شود در حالیکه همکاران ما با حداقل حقوق و دستمزد در این بخشها مشغول ارایه خدمت هستند.

وی کمبود نیروی انسانی را اساسی ترین مشکل سازمان دانست و گفت: کمبود نیروی انسانی به ویژه پزشک مشکل عمده سازمان است و در حال حاضر پزشکی قانونی با حداقل نیروی ممکن به مردم ارایه خدمت می کند.

به دنبال افزایش حقوق دریافتی پزشکان پزشکی قانونی هستیم

به گفته وی سختی کار و نامتناسب بودن حقوق دریافتی پزشکان موجب کاهش انگیزه برای جذب در سازمان شده که امید است با رایزنیهای صورت گرفته امیدواریم این مشکل برطرف شود.

شجاعی با اشاره به توجه خاص رئیس قوه قضائیه به پزشکی قانونی از بررسی طرحی در مجلس خبر داد و خاطرنشان کرد: برای حل مشکلات سازمان، یک طرح در کمیسیونهای مربوطه در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، همچنین معاون توسعه ریاست جمهوری نیز با قبول سختی کار پزشکی قانونی قولهای مساعدی در راستای رفع مشکلات به ویژه مشکلات همکاران شاغل در مشاغل سخت، داده است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه با اشاره به اینکه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی سازمان در جایگاه مطلوبی قرار دارد ، یادآور شد: پزشکی قانونی از نظر علمی در جایگاه مطلوبی است و تجهیزات آن نیز به لحاظ سطح تکنولوژی در جایگاه مطلوبی قرار دارد اما توان تجهیزاتی ما از نظر کمی نیازمند گسترش است تا در کنار توان علمی، خدمات مطلوبی به مردم ارایه شود.

شجاعی به مشکلات پزشکی قانونی استان هرمزگان اشاره و تصریح کرد: پزشکی قانونی هرمزگان نیز مانند دیگر استانهای کشور با مشکل کمبود فضای فیزیکی مواجه است که امید است با کمک مسوولان استانی و همراهی ستاد سازمان این مشکل در استان هرمزگان رفع شود.

وی همچنین از ارتقای آزمایشگاه پزشکی قانونی استان هرمزگان از سطح پنج به چهار در آینده ای نزدیک با توجه به تجهیزات به کار گرفته شده در آن، خبر داد.

در ادامه این بازدید محمود بابایی مدیر کل پزشکی قانونی استان هرمزگان نیز با اشاره به وجود چهار مر کز فعال در اداره کل پزشکی قانونی هرمزگان گفت: استان هرمزگان به دلایل قرار داشتن در مسیر قاچاق مواد مخدر از اهمیت ویژه ای برخوردار است بنابراین حل مشکلات آن از جمله مشکلات پزشکی قانونی، ضروری به نظر می رسد.

وی کمبود پزشک را از مشکلات این اداره کل دانست و افزود: در حال حاضر واحد مرکز این اداره کل با سه پزشک مشغول ارایه خدمت است و این در حالیست که به دلیل خروج پزشک مرکز میناب، یکی از این سه نفر ناچار به پشتیبانی مرکز میناب نیز هست.

بابایی با ابراز امیدواری برای رفع مشکلات، کمبود اعتبار و فضای فیزیکی را نیز از دیگر مشکلات اداره کل پزشکی قانونی استان هرمزگان برشمرد.