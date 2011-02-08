به گزارش خبرگزاری مهر، متن اطلاعیه شورای عالی تهیهکنندگان سینمای ایران به شرح زیر است: سینماگران نجیب ایران به سنت هر ساله با رنج و سختی و علیرغم بیمهری و کجاندیشی و ناملایماتهای بسیار حاصل چندین ماه کار و تلاش بیوقفه خویش را فروتنانه به جشن بزرگ انقلاب میرسانند.
ادای دین این مولود شایسته انقلاب اسلامی به ایام فجر همیشه مایهی سربلندی و مباهات است. شورای عالی تهیهکنندگان سینمای ایران بر اساس اعلام قبلی بر آن شد تا گوهرشناسانی را در مقام داوری به ارزیابی سینمای ایران و سینماگران ارزشمند دعوت نماید.
این بزرگواران و عزیزان با پاسخ خود شورای عالی تهیهکنندگان را در این امر مهم یاری نمودند: مجید مجیدی، امین تارخ، کامبوزیا پرتوی، مجتبی راعی، مهدی فخیمزاده، منوچهر محمدی و محمدرضا هنرمند. همانگونه که قبلا اعلام شده است داوران شورای عالی تهیهکنندگان کلیه فیلمهای ایرانی حاضر در جشنواره فیلم فجر را مورد داوری قرار خواهند داد.
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