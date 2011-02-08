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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۰۹

بیست و نهمین دوره/

شورای عالی تهیه‌کنندگان داورانش را معرفی کرد

شورای عالی تهیه‌کنندگان سینمای ایران با انتشار اطلاعیه‌ای هیئت داوران این شورا را برای ارزیابی فیلم‌های بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن اطلاعیه شورای عالی تهیه‌کنندگان سینمای ایران به شرح زیر است: سینماگران نجیب ایران به سنت هر ساله با رنج و سختی و علیرغم بی‌مهری و کج‌اندیشی و ناملایمات‌های بسیار حاصل چندین ماه کار و تلاش بی‌وقفه خویش را فروتنانه به جشن بزرگ انقلاب می‌رسانند.

ادای دین این مولود شایسته انقلاب اسلامی به ایام فجر همیشه مایه‌ی سربلندی و مباهات است. شورای عالی تهیه‌کنندگان سینمای ایران بر اساس اعلام قبلی بر آن شد تا گوهرشناسانی را در مقام داوری به ارزیابی سینمای ایران و سینماگران ارزشمند دعوت نماید.

این بزرگواران و عزیزان با پاسخ خود شورای عالی تهیه‌کنندگان را در این امر مهم یاری نمودند: مجید مجیدی، امین تارخ، کامبوزیا پرتوی، مجتبی راعی، مهدی فخیم‌زاده، منوچهر محمدی و محمدرضا هنرمند. همانگونه که قبلا اعلام شده است داوران شورای عالی تهیه‌کنندگان کلیه فیلم‌های ایرانی حاضر در جشنواره فیلم فجر را مورد داوری قرار خواهند داد.

کد مطلب 1249169

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