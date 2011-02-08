عاملان شهادت دو مامور نیروی انتظامی در سنندج شناسایی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی کردستان، ابراهیم قائد رحمتی در این رابطه اظهار داشت: کارآگاهان اداره پلیس آگاهی کردستان با تلاش شبانه روزی خود موفق شدند که چهار عامل شهادت مامورین مبارزه با قاچاق کالای استان کردستان را شناسایی کنند.

وی عنوان کرد: متاسفانه در سوم بهمن ماه سال جاری و حین انجام ماموریت دو تن از مامورین مبارزه با قاچاق کالای فرماندهی انتظامی کردستان به دلیل ریختن میخ سه گوش در جاده و واژگونی ماشین از سوی افراد قاچاقچی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند که با انجام اقدامات مختلف چهار عامل این حادثه شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی کردستان با اشاره به هویت افراد دستگیر شده و عوامل شهادت دو مامور مبارزه با قاچاق کالای استان گفت: متهمان به هویت های "نادر - ط، ناصر - ط، محمد - ن و سیروان - ش" در یک عملیات توسط مامورین پلیس آگاهی دستگیر و در بازجویی ها و بازسازی صحنه جرم در حضور مقام قضایی اعتراف کردند.

قائد رحمتی با هشدار به قانون شکنان در استان کردستان بیان داشت: قانون شکنان و مجرمان بدانند که هیچ گاه از چشم تیزبین پلیس مخفی نخواهند ماند و ماموران پلیس اجازه نخواهند داد که آنان با این گونه اقدامات ماموران را از انجام وظایف قانونی خود بازدارند.

در حادثه شهادت دو مامور نیروی انتظامی در سوم بهمن ماه، دو اکیپ پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتظامی کردستان پس از کسب اطلاع از عبور محموله قاچاق مشروبات الکلی وارد عمل شده و در حین تعقیب و گریز و به دلیل ریختن میخ در جاده مسیر سنندج به دهگلان توسط قاچاقچیان ماشین یکی از اکیپها تصادف کرده و دو نفر از مامورین پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این حادثه شهید و یکی دیگر از مامورین به شدت مجروح شد .

در این حادثه ستواندوم "حسین جان بیرانوند" و استوار "صباح فتحی" به درجه رفیع شهادت نائل آمده و سراکیپ سروان اسکینی نیز به شدت مجروح شد.