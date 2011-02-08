65 پروژه توزیع برق دهه فجر در مازندران بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر جعفری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در بابل اظهار داشت: از مصوبات سفر دوم دولت در یک برنامه پنج ساله، 50 میلیارد تومان اعتبار برای مرمت و فرسودگی سیم برقهای مازندران اختصاص یافت که در حال حاضر شش میلیارد تومان توسط وزارت نیرو و چهار میلیارد تومان توسط استانداری مازندران، تامین شده است.

جعفری بیان داشت: با وجود اینکه تابستان امسال، مازندران یکی از گرم‌ترین استانهای کشور بوده اما دراین استان مشکل خاموشی برق نداشتیم.

وی تصریح کرد: برای کاهش تلفات برق شهری بابل مبلغ 500 میلیون تومان به شهر کتی در جنوب بابل و 500 میلیون تومان به موزیرج در قسمت شمال بابل تخصیص یافته است.

جعفری با اشاره به اینکه مازندران در صرفه‌جویی برق منازل خانگی جزو استانهای برتر کشور است، بیان داشت: با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بیش از پنج درصد در برق مصرفی مازندران صرفه‌جویی شده است.

وی افزود: بیش از 70 درصد مشترکان برق شهرستان بابل دربخش جنوبی مستقر هستند که با انتقال بیش از 50 نفر از کارکنان برق شمال به بخش جنوب امیدواریم خدمات دهی مطلوبی نسبت به شهروندان بابلی صورت گیرد.