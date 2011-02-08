شبکه دامپزشکی طرقبه شاندیز مورد بهره برداری قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ناصر مرگان ازغدی، ظهر سه شنبه، در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به انتزاع طرقبه و شاندیز از مشهد و لزوم استقلال ادارات این شهرستان، اداره کل دامپزشکی استان به عنوان یکی از ادارات دولتی، این شبکه را از شبکه دامپزشکی مشهد مستقل و تجهیزات و نیروی مورد نیاز را در اختیار این شبکه قرار داده است.

مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی افزود: طرقبه و شاندیز دارای ظرفیتهای گوناگونی است که از جمله آنها وجود رستوران ها و اماکن سیاحتی است که به نوعی مراجعین آنها از فرآورده های خام دامی استفاده می کنند لذا وجود تشکیلات مستقل دامپزشکی با نظارتی قوی بر سلامت فرآورده های خام دامی مورد استفاده در رستورانهای فوق، می تواند سهم زیادی در سلامت شهروندان و بویژه زائران و گردشگران داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دو کشتارگاه دام در شهرستان وجود دارد و تعداد 45 هزار راس گوسفند و بز و پنج هزار راس گاو و گوساله تامین نیاز معیشتی بسیاری از مردم منطقه را عهده دار هستند که تامین سلامت جمعیت دامی یادشده زمینه ساز ارتقای بهداشت عمومی نیز خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر مرغداریهای تخمگذار به ظرفیت یک میلیون و880 هزار قطعه و مرغداریهای گوشتی به ظرفیت 850 هزار قطعه در شهرستان وجود دارد.

