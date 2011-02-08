ایران اسلامی در آستانه تحول بزرگ اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین در هشتمین روز از دهه مبارک فجر در مراسمی با حضور علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن، ابوترابی فرد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، احمد عجم استاندار قزوین، عباسپور نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی، کلنگ آغاز عملیات اجرایی طرح و توسعه فاز دوم کارخانجات دسترنج رضا بافت در قزوین به زمین زده شد.

در طرح و توسعه این کارخانه سالانه 40 هزار تن چیپس پلی استر تامین کننده مواد اولیه صنایع تکمیلی نساجی تولید خواهد شد و زمینه اشتغال یک هزار و 100 نفر فراهم می شود.

حجت الاسلام ابوترابی فرد در این مراسم گفت: در سایه تولد 22 بهمن 57 کشور اسلامی ایران به یک قدرت بزرگ سیاسی و اقتصادی تبدیل خواهد شد و در زمینه علمی هم در زمره کشورهای پیشرو قرار خواهیم گرفت.

ابوترابی فرد تصریح کرد: تعداد مقالات ISI در تمام سالهای قبل از انقلاب از 350 مقاله تجاوز نمی کرد اما امروز بیش از 16 هزار مقاله ISI ثبت شده که در سه ماهه سال جاری معادل مقالات قبل از انقلاب است.

وی افزود: در رشته بیوشیمی که سهم ما 20 مقاله در قبل از انقلاب بود امروز به دو هزار مقاله رسیده ایم که این موفقیت از ثمرات انقلاب اسلامی در بخش علم و صنعت است.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در کمتر از نیم قرن آینده ایران اسلامی به مرجع علمی جهان تبدیل خواهد شد و در کنار مطرح بودن در قدرت دفاعی امروز قادریم با داشتن ظرفیتهای بزرگ اقتصادی و علمی می توانیم در این بخش نیز در جهان حرفی برای گفتن داشته باشیم.

ایران به کارخانه تولید کالا تبدیل می شود

نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با داشتن منابع عظیم نفتی، نیروی توانمند، موقعیت پل ارتباطی با آسیا و جمعیت 70 میلیون نفری امیدواریم با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به قدرت مطرحی در دنیا تبدیل شویم.

وی در خصوص مزایای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گفت: در کمتر از دو ماه از کلید خوردن این قانون مصرف گاز در بنگاههای صنعتی کشور از 72 میلیون مترمکعب در روز به 92 میلیون مترمکعب افزایش یافته و به همین میزان از مصرف گاز خانگی کم شده است.

حجت الاسلام ابوترابی فرد اظهار داشت: از محل فروش حاملهای انرژی در مصرف سوخت 50 درصد صرفه جویی و به سرمایه های ملی افزوده می شود و درآمدهای ناشی از این قانون نیز پشتوانه اقتصاد کشور خواهد بود.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اگر منابع عظیم حاصل از هدفمندی یارانه ها آزاد شود می توان امیدوار بود انقلاب عظیمی در صنعت کشور ایجاد شود و روند توسعه شتاب بیشتری گیرد.

وی افزود: با توانمندی های موجود در کشور باید ایران اسلامی به کارخانه تولید کالا تبدیل شود و با این روند چشم انداز روشنی در انتظار ایران اسلامی است.

ابوترابی فرد با اشاره به افتتاح 100 طرح صنعتی در استان قزوین در سال آینده گفت: برای راه اندازی این واحدها 400 میلیارد تومان تسهیلات دولتی و یک هزار و 700 میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی پیش بینی شده که تامین تسهیلات دولتی با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به راحتی امکان پذیر است.