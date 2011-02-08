"همشهری معماری" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در بخشهای مختلف این نشریه از جمله اخبار، گزارش، یادداشتهای خبری، معماری ایران، معماری جهان و شهرنگاری مطالبی متنوع به چشم می‌خورد که از آن میان می‌توان به قطریها چگونه دل فیفا را ربودند، از انفجار ایرلندی تا خیارشور انگلیسی، انبوه‌سازی در دامنه البرز و در جستجوی پایتخت پیاده اشاره کرد.

در یادداشت سردبیر می‌خوانیم: "همشهری معماری" نشریه‌ای تخصصی است با تعاریفی که علم روزنامه‌نگاری از "تخصص" می‌دهد ولی نشریه‌ای اختصاصی نیست. نه به افراد خاصی تعلق دارد و نه به نهادها و ارگانهایی خاص. تلاش می‌کنیم حاصل زحمات همه شهرسازان و معماران را ببینیم و پنجره‌های دل نشریه را به روی هر که دلمشغولی خانه و شهر و از همه مهمتر زندگی دارد، باز کنیم.

"آسیبهای معماری معاصر ایران" نوشته مهدی چمران، "یادداشتهای آرمانشهری" از یوسفعلی میرشکاک، "نقش افزایش جمعیت در مشکلات شهری و زیست محیطی" از فریدون مجلسی و "مدرنیزاسیون و شکاف شمال و جنوب تهران" نوشته مرجان حجازی از دیگر مطالب خواندنی مجله "همشهری معماری" است.

این نشریه از دو بخش کلی تشکیل شده است که در دو سوی مجله و به صورت معکوس هم چاپ شده است. دبیری تحریریه آن را علی رنجی‌پور و اعضای تحریریه را حسین شهرابی، آمیتیس امیرشاهی، هدی امین، سما بابایی، پویا نبی، نازنین برادران، نیوشا مزیدآبادی، سمیه فتحی، گلی مقیسه و مجید جدیدی تشکیل می‌دهند.

"همشهری معماری" در 156 صفحه و به قیمت 4000 تومان منتشر شده است.