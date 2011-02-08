به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه مجمع تقریب مذاهب اسلامی به مناسبت فرا رسیدن ایام دهه فجر آمده است: سی و دو سال استقامت و مبارزه با دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی نشان از غیرتمندی ملت ایران دارد، ملتی که با وجود توطئه های فراوان استکبار جهانی در جهت استیلا بر فرهنگ اسلامی از هیچ تلاشی دریغ نکرده و در عرصه‌های مختلف علمی، دفاعی، پزشکی، صنعتی، فرهنگی و اقتصادی پیشرفت‌های فراوان و چشمگیری داشته است.

این بیانیه می افزاید: اینها، همه و همه، شاهد آن است که انقلاب اسلامی چون رودی خروشان جاری است و امروز، روزی است که ملت اسلام ندای انقلاب و خاطرات 22 بهمن58 را رساتر از همیشه فریاد می زند و راه ملت ایران را در جای جای جهان اسلام نصب العین خود قرار دهد.

مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی تأکید کرده است: ملت بزرگ ایران با حضور گسترده و پرشور خود در راهپیمایی 22 بهمن 89 ضمن تجدید بیعت با آرمان های با شکوه امام راحل(قدس سره) و مقام معظم رهبری حمایت خود را از ملت های ستم دیده تونس و مصر اعلام کرده و بار دیگر توطئه های استکبار جهانی را در راستای تفرقه افکنی میان مسلمین جهان خنثی خواهد کرد.

