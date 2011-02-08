حق بیمه در ایران پایین است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، قدرت الله اسدی بعد از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح بیمه توسعه استان هرمزگان، عنوان کرد: بیمه توسعه توانسته در عرض دو سال و نیم، 30 شعبه مرکزی را در مراکز استانهای کشور ایجاد کند.

وی با تاکید بر آموزش به نمایندگیهای این بیمه، بیان داشت: برای افزایش کیفیت خدمات بیمه ای در بیمه توسعه ما آموزش به نمایندگیها در سراسر کشور را اساس کار خود قرار داده ایم.

مدیرعامل بیمه توسعه با اشاره به پایین بودن حق بیمه در ایران، اظهار داشت: ما اگر به طور میانگین 14 اتومبیل را بیمه کنیم می توانیم خسارت یک اتومبیل را پرداخت کنیم که این نشان از پایین بودن حق بیمه در ایران دارد.

اسدی ادامه داد: در واقع شرکتهای بیمه شرکتهایی خدماتی هستند و از طریق حق بیمه هیچ سودی را به دست نمی آورند و در همین سال جاری با وجود افزایش 212 درصدی حق بیمه در شرکت بیمه توسعه میزان خسارت هم 193 درصد افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: شرکتهای بیمه اگر بتوانند همان سرمایه اولیه خود را حفظ کنند هنر کرده ایند و متاسفانه به علت پایین بودن حق بیمه شرکتهای بیمه سود چندانی را به دست نمی آورند.

مدیرعامل بیمه توسعه با اشاره به ظرفیتهای فراوان استان هرمزگان، بیان داشت: استان هرمزگان دارای ظرفیتهای فراوانی در بخشهای مختلف از جمله بخش اقتصادی و حمل و نقل است و امیدوارم بتوانیم خدمات خوبی به مردم این استان ارائه دهیم.