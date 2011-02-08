کاهش 50 تومانی قیمت مازوت صنایع/ یارانه‌ 300 تومانی برای گاز مایع

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر محرابیان با اعلام این خبر افزود: براساس تازه ترین تصمیم ستاد عملیاتی هدفمندی یارانه‌ها، از این پس به ازای هر لیتر مازوت مصرفی واحدهای صنعتی نیز 500ریال یارانه‌ پرداخت خواهد شد.

وی افزود: با این حساب، مازوت مصرفی واحدهای صنعتی که پیش از این 200تومان بود، از این پس 50 تومان ارزان‌تر به دست صنعتگران خواهد رسید. البته با توجه به اینکه برای رشته فعالیت های سیمان و اجر بسته حمایتی جداگانه ای تدوین شده است، کمک هزینه مازوت به این صنایع اختصاص پیدا نمی کند.

وزیر صنایع و معادن در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره تصمیم دیگر ستاد عملیاتی هدفندی یارانه‌ها برای واحدهای صنعتی و معدنی، اظهار داشت: تمام واحدهای مصرف کننده گاز مایع به ازای هر کیلو 300تومان یارانه دریافت خواهند کرد. در این میان ناگفته نماند که این یارانه‌ها تنها به واحدهایی تعلق خواهد گرفت که دسترسی به گاز طبیعی نداشته باشند.

محرابیان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه شنیده شده قیمت برق واحدهای صنعتی به صورت علی الحساب بوده و قیمت قطعی نیست، اعلام کرد: قیمت برق تعیین شده برای واحدهای صنعتی قطعی است. طی جلساتی که با وزیر نیرو و مسئولان وزارت نیرو داشته‌ایم، به گونه‌ای تصمیم گیری شد تا هزینه برق مصرفی واحدهایی که بتوانند مصرف خود را مدیریت کنند، کمتر از 40تومان به ازای هر کیلو وات محاسبه خواهد شد.

وی تاکید کرد: اگرچه تا به حال برای تعداد اندکی از واحدهای صنعتی قبض برق صادر شده است، اما هزینه برق بخش قابل توجهی از این واحدها کمتر از 40 تومان برای هر کیلووات بوده است.

وزیر صنایع ومعادن در ادامه به نصب خازن‌های کاهنده مصرف برق ری اکتیو در واحدهای صنعتی اشاره کرد و گفت: تا امروز نزدیک به 90 درصد واحدهایی که قابلیت نصب این خازن‌ها را دارند، به این سیستم مجهز شده اند و مابقی نیز باید هر چه سریعتر نسبت به نصب آن اقدام کنند.