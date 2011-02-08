پذیرش دانش آموزان نخبه علوم انسانی در مراکز استعدادهای درخشان مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی امیری بعد از ظهر سه شنبه در چهارمین جشنواره دانش آموزان نخبه و افتخار آفرین مازندران در اردوگاه دانش آموزی بادله ساری افزود: موفقیت ایجاد شده تلفیقی از زحمات والدین و معلمان است که باید این همکاریها افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: باید از خدا به خاطر این همه استعدادی که به مازندران داده تشکر کرد و سرفرازی مازندران داشتن دانش آموزان و دانشمندان نخبه است.

وی ادامه داد: مازندران در عرصه های مختلف علمی و پژوهشی و ولایت مداری سرفراز بوده و سرزمین علویان و سربازان دین و علمای بزرگ است.

مدیر کل آموزش و پرورش مازندران یادآور شد : برای شکل دادن به استعداد جوانان نخبه و پرتلاش عرصه علم و دانش باید آموزش و پرورش از تمام ظرفیتهای خود استفاده کند.

امیری به دهه فجر اشاره کرد و بیان داشت: انقلاب اسلامی ایران الگوی تمام مسلمانان جهان شده و امروز ایران اسلامی تکیه گاه مسلمانان جهان است که حرفهای زیادی برای گفتن دارد.

وی به دانش اموزان نخبه گفت: این سرآمدی و سرفرازی را پاسداری کنید و استمرار ببخشید چون نخبگی برای شما ثبت شده است و مسولیتی بزرگ را برایتان در پی خواهد داشت.

امیری افزود: دانش آموزان نخبه باید مجهز و توانمند به علوم روز بشوند و با پیچیدگی که جهان امروز دارد بتوانند مسئولیتی را که در آینده بر عهده خواهند گرفت به درستی به سرانجام برسانندوی ادامه داد جامعه از نخبگان خود انتظار دارد تا در مسائل اجتماعی مشارکت داشته باشند و نخبگان نیز باید به فکر مطالعه بیشتر بوده است.

مدیر کل آموزش و پرورش مازندران بیان داشت: نخبگان را در سه رده علوم ریاضی، انسانی، تجربی تعریف کردیم که در سال تحصیلی آینده مرکز استعدادهای درخشان در علوم انسانی دانش آموز می پذیرد که از این پس شاهد تحول عظیم در علوم انسانی خواهیم بود.