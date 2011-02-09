استقرار ایستگاه فیلم و عکس انقلاب در مسیر راهپیمایی 22 بهمن

محمد احمدی بافنده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این که همزمان با ایام دهه فجر" یادنامه انقلاب اسلامی" توسط کیوسک های مطبوعاتی به طور رایگان توزیع می شود گفت: کتابچه یادنامه انقلاب اسلامی شامل بخش هایی از قبیل علل و عوامل پیدایش انقلاب، نقش و حضور امام خمینی (ره) در سالهای 56 و 57 و دستاوردهای انقلاب است.

وی با اشاره به فعالیتهای شرکت ساماندهی مشاغل درروز راهپیمایی 22 بهمن گفت: روز 22 بهمن ماه شرکت ساماندهی مشاغل تعداد 7 ایستگاه فرهنگی در مسیر راهپیمایی مستقر می کند. همچنین به جز توزیع کتابچه مسابقه های نقاشی با موضوع دهه فجر ویژه کودک و نوجوان برپا می شود.

احمدی بافنده از استقرار ایستگاهی مربوط به ارائه فیلم و عکس های انقلاب اسلامی برای استفاده شهروندان خبر داد و گفت: با هماهنگی ادارات ساماندهی مناطق تدابیر لازم برای جلوگیری از حضور دست فروشان در مسیر راهپیمایی اتخاذ شده است. همچنین نیروهای کمکی برای رفع سد معبر در مسیر ها حضور دارند.

قائم مقام معاون خدمات شهری شهردار تهران در ادامه با اشاره به فعالیتهای سازمان زیباسازی گفت: نصب 40 عدد یادمان در 40 نقطه کانونی از رویدادها و حوادث انقلاب اسلامی در شهر تهران مانند سه را نیاوران، حسینیه ارشاد، چهار راه قصر، مدرسه رفاه، مسجد قبا، روزنامه اطلاعات و... از برنامه های ویژه ای است که از 17 بهمن ماه آغاز شده است.

وی از برگزاری نمایشگاه عکس و دیوار نوشته های انقلاب اسلامی از طریق پرتابل های سطح شهر خبر داد و گفت:

انجام طرح های حجمی در نقاط مختلف سطح شهر شامل طرح های مفهومی و حجم های موقت، چاپ عکس های و تصاویر روزهای انقلاب و توزیع آن در میان شهروندان در روز 22 بهمن، نصب طرح قدیمی میدان انقلاب در ضلع غربی میدان، آذین بندی و نورپردازی مسیر راهپیمایی و... از دیگر برنامه های این سازمان برای مناسب سازی فضای شهری برای استقبال از سالروز شکوهمند پیروزی انقلاب اسلامی است.