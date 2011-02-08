عملیات احداث دو میلیون واحد مسکن مهر در کشور پایان می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی نیکزاد بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه جلسه ستاد تامین مسکن آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه در طول تاریخ انقلاب 18 میلیون واحد مسکن در کشور احداث شده بود، افزود: این در حالی است که چند سال گذشته تاکنون عملیات اجرایی دو میلیون و 500 هزار واحد مسکن مهر آغاز شده است.

وی با بیان اینکه تا کنون 112 هزار میلیارد ریال در بخش مسکن مهر کشور هزینه شده است، بیان داشت: امسال 600 هزار خانه روستایی در کشور در حال ساخت است که 300 هزار واحد آن به اتمام رسیده است.

نیکزاد در پنجمین سفر خود به استان آذربایجان غربی، امروز با حضور در شهرستان ماکو سه هزار واحد مسکونی مهر در آذربایجان غربی را بصورت همزمان افتتاح کرد.

مقرر بود وزیر مسکن و شهرسازی در مدت اقامت خود در ارومیه ضمن افتتاح واحدهای بافت فرسوده شهری، از مسکن مهر گلشهر، گلمان و طرزیلو بازدید کند که به دلیل بروز مشکل در بالگرد مورد نظر جهت انتقال وی به شهرستان ارومیه این برنامه ها با حضور احمد صادقی معاون وزیر و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران اجرا شد و نیکزاد دقایقی دیگر در نشست شورای مسکن استان آذربایجان غربی شرکت خواهد کرد.