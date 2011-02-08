سه پروژه راه روستایی در تربت حیدریه به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد جواد پورعلی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در توضیح این پروژه ها، گفت: پروژه راه آسفالته روستای سنجدپور به طول سه کیلومتر و با تامین اعتباری بالغ بر سه میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی، استانی و توسعه روستایی به اجرا در آمده است.

وی تصریح کرد: با افتتاح این پروژه 38 خانوار روستای سنجد پور از نعمت راه آسفالته روستایی بهره مند شدند.

معاون مدیرکل راه و ترابری خراسان رضوی در خصوص سایر پروژه های قابل بهره برداری در دهه فجر امسال، اظهار داشت: پروژه های راه روستایی پنگی - نصرت آباد به طول هشت کیلومتر و فتح آباد به طول 700 متر با اعتبار مجموع پنج میلیارد و 400 میلیون ریال و بهره مندی 217 خانوار این سه روستا از راه مناسب آسفالته، طی این روزها به بهره برداری رسید.

