سرودهای انقلابی در لرستان طنین انداز می شود

رئیس حوزه هنری استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنان اظهار داشت: این جشنواره به مدت دو روز طی روزهای 20 و 21 بهمن ماه سالجاری در مرکز لرستان برگزار می شود.

شیرزاد نعمتی نیا با اشاره به برگزاری نخستین دوره از جشنواره سراسری در لرستان، ادامه داد: این جشنواره دو روزه با حضور 11 گروه موسیقی از استانهای مختلف کشور کلید می خورد.

وی ادامه داد: این گروههای موسیقی از استانهای سمنان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، مازندران، آذربایجان شرقی، فارس، بوشهر، کرمان، سیستان و بلوچستان، گلستان و لرستان در سینما استقلال خرم آباد برگزار می شود.

رئیس حوزه هنری استان لرستان از حضور پیشکسوتان سرودهای انقلابی کشور در این جشنواره دو روزه خبر داد و یادآور شد: رضا رویگری خوانند سرود انقلابی"الله الله"، اسفندیار قره باغی و جمشید جم از جمله پیشکسوتان این عرصه هستند که در جشنواره شرکت خواهند کرد.

نعمتی نیا ادامه داد: این پیشکسوتان با اجرای آهنگها و سرودهای انقلابی "یار دبستانی من"، "ایران ایران" و "آمریکا ننگ به نیرنگ تو" بار دیگر خاطرات دوران شکوهمند انقلاب اسلامی را زنده خواهند کرد.

وی ادامه داد: همچنین همزمان با برگزاری نخستین جشنواره سراسری خنیاگران انقلاب اسلامی بار دیگر آهنگهای انقلابی توسط گروههای موسیقی شرکت کننده از مناطق و نواحی ایران اسلامی در فضای جشنواره طنین انداز می شود.

رئیس حوزه هنری استان لرستان اهمیت بخشیدن به موسیقی مناطق و نواحی ایران به عنوان میراث معنوی و تجلیل از تلاشهای دست اندرکاران و پیشکسوتان عزصه موسیقی انقلاب را از جمله اهداف برگزاری این جشنواره سراسری عنوان کرد.

نعمتی نیا یادآور شد: از دیگر برنامه های مهم این جشنواره می توان به حضور پروین بهمنی، محسن شریفیان و موسی جرجانی از پژوهشگران عرصه موسیقی ایران در این جشنواره اشاره کرد.

نخستین جشنواره سراسری خنیاگران انقلاب اسلامی به همت حوزه هنری استان لرستان برای اولین بار در این استان برگزار می شود که به نظر می رسد مجالی برای یادآوری خاطرات دوران انقلاب با حضور گروههای موسیقی از نواحی مختلف ایران باشد.