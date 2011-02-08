99 درصد بافندگان فرش گلستان بانوان هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی مقصود لو عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: حدود 70 درصد از فرشهای دستباف تولیدی استان در بازار داخلی آن به مصرف می رسد.

وی از برگزاری جشنواره فروش فرش دستباف همزمان با 13 استان کشور در استان خبر داد.



وی افزود: این جشنواره از سوی مرکز ملی فرش کشور، با شعار "هر فروشگاه یک نمایشگاه" از روز بیست و سوم بهمن ماه به مدت یک ماه( 22 اسفند) در استان گلستان برگزار می شود.



به گفته مقصودلو، عرفی بیشتر فرش دستباف، ایجاد انگیزه، تحرک و رونق در بازار داخلی و ایجاد اطمینان خاطر و جلب

اعتماد مصرف کنندگان فرش دستباف از جمله اهداف برپایی این نمایشگاه در استان است.



مسئول فرش استان در ادامه تصریح کرد: این نمایشگاه غیر متمرکز بوده و در تمامی فروشگاههای فرش دستباف و شرکتهای تعاونی تولید فرش استان برگزار می شود.