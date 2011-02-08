13 کیلومتر راه روستایی در نیشابور به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد نجار در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: عملیات احداث و آسفالت راه روستایی شوررود از دو سال پیش آغاز شد و این پروژه به طول 13 کیلومتر و با اعتباری بالغ بر 9 هزار و 500 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی و استانی به اجرا درآمده است.

وی خاطرنشان کرد: با افتتاح این پروژه 203 خانوار ساکن روستای شورورد از نعمت راه روستایی آسفالته برخوردار شدند.

معاون مدیرکل راه و ترابری خراسان رضوی همچنین با اشاره به افتتاح راه روستایی بحرود به طول 700 متر، اعتبار صرف شده برای اجرای این پروژه را 400 میلیون ریال و تعداد خانواده های بهره مند از مزایای این راه با کیفیت روستایی را 58 خانوار عنوان کرد.