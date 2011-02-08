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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۹:۱۸

30 هزار نفر در آذربایجان غربی از نعمت برق برخوردار شدند

30 هزار نفر در آذربایجان غربی از نعمت برق برخوردار شدند

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت برق آذربایجان غربی گفت: 30 هزار نفر در سطح استان از نعمت برق به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی برخوردار شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در بوکان، رضا انامقی بعد از ظهر سه شنبه مراسم افتتاح سه طرح تقویت شبکه توزیع برق شهرستان بوکان افزود: این تعداد خانوار با احداث پست سیار 132 کیلوولت به 20 کیلوولت، احداث فیدر 20 کیلو ولت بوکان و احداث کابل 132 کیلو ولت در ارومیه، ‌تامین برق روستایی، تامین برق مسکن مهر شهرستان های پیرانشهر، شوط و شاهین‌دژ از نعمت برق بهره مند شدند.

وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح‌ها 16 میلیارد و 994 میلیون ریال اعتبار هزینه شده، بیان داشت: سه طرح احداث پست سیار 132 کیلو ولت به 20 کیلو ولت با ظرفیت 25 مگا ولت آمپر و احداث فیدر20 کیلو ولت شهرک صنعتی و شبکه توزیع فیدر جدیدالحداث به طول هفت کیلومتر نیز در بوکان آماه بهره ‌برداری است.

معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت برق آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: برای اجرای این طرح‌ها 15 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده و بیش از 25 هزار مشترک خانگی از خدمات آن بهره‌مند می‌شوند.

کد مطلب 1249200

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