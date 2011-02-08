رامسفلد از جنایات بوش در عراق و زندان گوانتانامو دفاع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه زوددویچه سایتونگ چاپ آلمان، کتاب خاطرات "دونالد رامسفلد" وزیر دفاع دولت "جرج بوش" امروز سه شنبه منتشر شد.

وی در این کتاب با عنوان "پیدا و پنهان" به توجیه اقدامات و جنایات صورت گرفته در سالهای وزارت خود پرداخته و از آنها دفاع کرده است.

رامسفلد که در زمان تصمیم گیری آمریکا برای حمله به عراق در سال 2003، آلمان و فرانسه را به دلیل مخالفت با این طرح، کشورهای متعلق به اروپای پیر نامیده بود، بار دیگر حمله به عراق را اقدام درستی دانسته که باید صورت می گرفته است.

وزیر دفاع پیشین آمریکا در این کتاب تلاش کرده جنایات صورت گرفته در زندان گوانتانامو را نیز موجه جلوه داده و در واکنش به انتقادهای جهانی از بدرفتاری و شکنجه زندانیان توسط آمریکاییها در این زندان، از ایده ایجاد گوانتانامو دفاع کرده است.

این جمهوریخواه 78 ساله همچنین از به عهده گیری مسئولیت شکنجه وحشیانه عراقیها در زندان ابوغریب که انتشار تصاویر آن در زمان وزارت وی افکار عمومی جهان را شوکه کرد، خودداری کرده است.