پیام تبریک رئیس جمهور مالت به احمدی نژاد بمناسبت سالگرد پیروزی انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام با تبریک فرارسیدن روز ملی جمهوری اسلامی ایران به محمود احمدی نژاد، دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران، برای وی سلامتی و بهروزی و برای مردم کشورمان تداوم پیشرفت آرزو شده است.

رئیس جمهوری مالت ابراز امیدواری کرده است که مناسبات عالی موجود بین دو کشور تداوم یافته و در راستای منافع دو ملت تقویت گردد.

لازم بذکر است جمهوری مالت در سال 2004 به عضویت اتحادیه اروپا در آمده است و در بین کشورهای اروپایی از روابط حسنه ای با جمهوری اسلامی ایران برخوردار است.

گفتنی است سید محمد علی حسینی سفیر جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا که به عنوان سفیر اکردیته کشورمان در جمهوری مالت نیز منصوب گردیده است، دو هفته پیش استوارنامه خود را به رئیس جمهور مالت تقدیم و رسما فعالیت خود را در آن کشور آغاز کرد.