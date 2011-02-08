دو پروژه راه روستایی در باخزر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در تایباد، حمید سریزدی سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران تصریح کرد: عملیات احداث و آسفالت راه روستایی مواصلاتی روستاهای گزیک - گزیچه - الهی- کمرسبز شهرستان باخزر به طول 5.2 کیلومتر، یکی از این دو پروژه به شمار می رود.

وی افزود: پروژه راه روستایی دشت آب به طول نیم کیلومتر نیز جهت رفاه روستانشینان منطقه، مورد بهره برداری قرار گرفت.

سریزدی اعتبار هزینه شده جهت این دو پروژه را بالغ بر شش میلیارد و 600 میلیون ریال عنوان و تصریح کرد: هزینه صرف شده برای این دو پروژه از محل اعتبارات ملی، استانی و توسعه روستایی تامین شده است.

رییس اداره راه و ترابری شهرستان تایباد افزود: این دو پروژه در مجموع پنج روستا شامل 212 خانوار را تحت پوشش قرار می دهد.