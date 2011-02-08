  1. استانها
  2. یزد
۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۸:۲۱

برای نخستین بار در کشور؛

مرکز تخصصی مشاغل خانگی در بافق راه‌ اندازی می شود

مرکز تخصصی مشاغل خانگی در بافق راه‌ اندازی می شود

یزد - خبرگزاری مهر: مدیرکل فنی و حرفه ای استان یزد از راه ‌اندازی نخستین مرکز تخصصی مشاغل خانگی کشور در بافق خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمد اکبرنژاد ظهر سه شنبه در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری چهارجانبه اداره‌کل فنی و حرفه‌ای استان یزد با فرمانداری، شهرداری و شورای اسلامی شهرستان بافق اظهار داشت: نخستین مرکز تخصصی مشاغل خانگی برای نخستین بار در کشور در شهرستان بافق راه ‌اندازی می‌ شود.

وی خاطرنشان کرد: این مرکز بر اساس توافق‌ های انجام شده و برنامه ‌ریزی‌های صورت گرفته، در نیمه نخست سال 90 به بهره‌برداری خواهد رسید.

اکبرنژاد عنوان کرد: راه ‌اندازی این مرکز بالغ بر 3 میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه در برخواهد داشت.

وی بیان داشت: بر اساس تفاهم‌نامه امضا شده میان فنی و حرفه‌ای و فرمانداری، شهرداری و شورای شهر بافق، تامین هزینه‌های ساخت نخستین مرکز تخصصی مشاغل خانگی بر عهده مسئولان شهرستان بافق و تامین ملک مورد نیاز و هزینه‌های تجهیز آن بر عهده اداره ‌کل فنی و حرفه‌ای استان یزد خواهد بود.

اکبرنژاد عنوان کرد: در این مرکز آموزش‌ های ویژه خواهرا ن بر اساس نیازهای شهرستان در 240 رشته مصوب وزارت کار و امور اجتماعی ارائه خواهد شد.

مدیرکل فنی و حرفه‌ ای استان یزد، توسعه آموزش ‌های مهارتی بر حسب نیاز مناطق در بخش خواهران را از اولویت‌ های آموزشی این اداره‌کل در سال 90 اعلام کرد.

اکبرنژاد خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه هیئت دولت در سفر سوم به استان یزد، تمام افرادی که دارای مدرک فنی و حرفه‌ ای باشند می ‌توانند از تسهیلات صندوق مهر امام رضا (ع) و اداره تعاون بهره‌مند شوند.

وی خاطرنشان کرد: این مصوبه یک گام اساسی برای رفع بیکاری در جامعه به ویژه در قشر بانوان خواهد بود.

کد مطلب 1249210

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها