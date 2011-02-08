مرکز تخصصی مشاغل خانگی در بافق راه‌ اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمد اکبرنژاد ظهر سه شنبه در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری چهارجانبه ادارهکل فنی و حرفهای استان یزد با فرمانداری، شهرداری و شورای اسلامی شهرستان بافق اظهار داشت: نخستین مرکز تخصصی مشاغل خانگی برای نخستین بار در کشور در شهرستان بافق راه اندازی می شود.
وی خاطرنشان کرد: این مرکز بر اساس توافق های انجام شده و برنامه ریزیهای صورت گرفته، در نیمه نخست سال 90 به بهرهبرداری خواهد رسید.
اکبرنژاد عنوان کرد: راه اندازی این مرکز بالغ بر 3 میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه در برخواهد داشت.
وی بیان داشت: بر اساس تفاهمنامه امضا شده میان فنی و حرفهای و فرمانداری، شهرداری و شورای شهر بافق، تامین هزینههای ساخت نخستین مرکز تخصصی مشاغل خانگی بر عهده مسئولان شهرستان بافق و تامین ملک مورد نیاز و هزینههای تجهیز آن بر عهده اداره کل فنی و حرفهای استان یزد خواهد بود.
اکبرنژاد عنوان کرد: در این مرکز آموزش های ویژه خواهرا ن بر اساس نیازهای شهرستان در 240 رشته مصوب وزارت کار و امور اجتماعی ارائه خواهد شد.
مدیرکل فنی و حرفه ای استان یزد، توسعه آموزش های مهارتی بر حسب نیاز مناطق در بخش خواهران را از اولویت های آموزشی این ادارهکل در سال 90 اعلام کرد.
اکبرنژاد خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه هیئت دولت در سفر سوم به استان یزد، تمام افرادی که دارای مدرک فنی و حرفه ای باشند می توانند از تسهیلات صندوق مهر امام رضا (ع) و اداره تعاون بهرهمند شوند.
وی خاطرنشان کرد: این مصوبه یک گام اساسی برای رفع بیکاری در جامعه به ویژه در قشر بانوان خواهد بود.
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