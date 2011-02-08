طرح گازرسانی به شهر معمولان لرستان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان پلدختر، مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان در مراسم افتتاح این طرح در مسجد امام حسین (ع) در جمع مردم معمولان گفت: طرح گاز رسانی به شهر معمولان با اجرای 21 کیلومتر خط فلزی 10 اینج و اجرای 23 کیلومتر شبکه توزیع و نصب دو دستگاه تقلیل فشار گاز و نصب یک هزار و 300 مورد انشعاب به بهره برداری رسید.

علی گودرزی افزود: برای اجرای این طرح بیش از 45 میلیارد ریال هزینه شده و با بهره برداری از این طرح بیش از یک هزار و 300 خانوار ساکن در معمولان از نعمت گاز شهری بهره مند شدند.

وی با اشاره به اجرای این پروژه در مناطق کوهستانی و صعب العبور، عنوان کرد: در سال 86 این پروژه شروع شد که با وجود وقفه چند ماهه خوشبختانه با تلاش و همکاری شبانه روزی به سرعت تکمیل شد.

مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان یادآور شد: برای بهره برداری از این پروژه چهار کیلومتر خط تغذیه ساختمان ایستگاه اصلی در روستای زمزم در طول 5 ماه گذشته انجام شده که رکورد بی نظیری در این زمینه محسوب می شود.

گودرزی ابراز امیدواری کرد که با پیمانکار کنونی این پروژه بتوان در کمترین زمان علمک های گاز معمولان را هر چه سریعتر نصب کرد.

استاندار لرستان نیز در این مراسم ضمن تشکر از شرکت گاز استان درخصوص تسریع در بهره برداری پروژه خواستار تسریع در گازرسانی به منازل شهروندان معمولانی شد.

حبیب الله دهمرده با اشاره به خدمات بی نظیر نظام در طول 30 سال گذشته انقلاب، گفت: اگر بخواهیم مقایسه ای از گذشته نسبت به حال داشته باشیم پیشرفت های گسترده ای صورت گرفته که نمونه آن رشد آموزش عالی در لرستان است.

وی با تاکید بر اینکه شاخص ها در این استان در طول سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی چندین برابر شده است، عنوان کرد: با وجود تحریم ها و فشارهای سیاسی علیه نظام به فضل الهی ایران به عنوان یک مدل موفق و الگویی تمام عیار برای آزادی خواهان جهان معرفی شده است.

استاندار لرستان ادامه داد: اگر در تونس، مصر و در سایر نقاط جهان حرکتها مردمی رخ می دهد سرچشمه اصلی و منبع اولیه نورانی آن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

دهمرده در ادامه سخنان خود با تاکید بر ضرورت خدمت گسترده به مردم از سوی مسئولان، گفت: مردم لرستان در راستای دفاع از ارزشها و آرمانهای انقلاب و نظام همواره در صحنه حاضر بوده اند.

نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با اشاره به قیام مسلمانان در کشورهای مصر و تونس گفت: قیام های صورت گرفته در این کشورها برگرفته از انقلاب اسلامی ایران است.

علی کائیدی همچنین با اشاره به محرومیت های موجود در لرستان، بیان داشت: شهرستان پلدختر دومین شهر جهادی و ایثارگر در کشور است ولی متأسفانه به لحاظ توسعه عمرانی و نیروی انسانی در حق این شهرستان کم لطفی شده است.

وی با اشاره به توانمندی نیروی ها انسانی این شهرستان خواستار استفاده بهینه از این ظرفیت موجود در کارهای اجرایی استان شد.

فرماندار شهرستان پلدختر نیز در این مراسم با بیان اینکه گازرسانی به مناطق محروم یکی از برکات اصلی انقلاب اسلامی است، گفت: اجرای طرح گاز رسانی علاوه بر رفاه و آسایش مردم، بستر لازم برای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف شهری را فراهم می کند.

فریدون رشیدی افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران اقدامات و تلاش‌های مهمی برای عمران و آبادانی کشور و مردم صورت گرفته که این روند در دولت نهم و دهم با رعایت شعار عدالت چندین برابر شده است.

وی با بیان اینکه حضور مدیران و مسئولان در جمع مردم و لمس مشکلات آنان از نزدیک از برکات انقلاب اسلامی است، تصریح کرد: امروز خدمات و امکانات اولیه از قبیل آب، برق، تلفن و گاز در شهر و در اکثر روستاها فراهم شده است در صورتی که قبل از انقلاب در بسیاری از روستاها و شهرها مردم با مشکلاتی در این زمینه‌ها روبرو بودند.