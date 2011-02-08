تدارک ویژه میراث فرهنگی تهران برای دهه فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل میراث فرهنگی، ‌صنایع دستی و گردشگری استان تهران در سی و سومین سالگرد پیروزی شکو‌همند انقلاب اسلامی تدارک ویژه ای را در طول ایام دهه فجر در نظر گرفته است که از جمله آن می توان به مرور خاطرات انقلاب با قدیمی ترین اتوبوس دوطبقه موجود در کشور که در طول ایام دهه فجر به محلات و مناطقی که خاطرات انقلاب مانند خیابان ژاله،میدان انقلاب و آزادی و.. در آنجا رخ داده با اهالی آن منطقه و محله گفتگو و عکس یادگاری گرفته می شود.



در این اتوبوس نمایشگاه عکس خاطرات انقلاب،ایستگاه رادیویی سیار، نمایشگاه عکس گزارشگری که شامل نقاط دیدینی و آثار باستانی و نقاط گردشگری استان تهران است به نمایش گذاشته شده است.همچنین در این اتوبوس مسابقات و برنامه های تفریحی برای شهروندان در نظر گرفته شده است.



مراسم جنگ شبانه با حضور چهره های هنری و ورزشی کشور



همچنین به مناسبت سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، اداره کل میراث فرهنگی استان تهران در محل مجموعه فرهنگی ارگ آزادی هر شب مراسم جنگ شبانه برگزار می کند.



این جنگ شبانه هر شب با حضور هنرمندان و خوانندگان نام آشنای کشور در رشته های مختلف هنری و ورزشی برنامه های متنوع اجرا می شود.همچنین در این مراسم نمایشگاه جانبی شامل عکس های خاطره انگیز انقلاب، جاذبه های گردشگری استان و ایستگاه خلاقیت و نقاشی کودکان در رابطه با انقلاب برگزار می شود.



پرچم 165 متری جمهوری اسلامی ایران با مشارکت شهروندان دوخته می شود



از دیگر برنامه های اداره کل میراث فرهنگی استان تهران دوخته شدن پرچم جمهوری اسلامی ایران با ابعاد 33 متر طول و 5 متر عرض در طول ایام دهه فجر با مشارکت شهروندان دوخته می شود تا روز 22 بهمن سالگرد پیروزی انقلاب بر دستان راهپیمایان تا میدان آزادی برافراشته شود.



پخت کیک تولد انقلاب



همچنین در طول ایام دهه فجر هر روز 300 کیلو کیک با حمایت و مشارکت مردم مناطق 9،10،5 و 14پخته و آماده می شود و هر شب به شهروندان ارائه می شود.