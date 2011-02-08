باند بزرگ متکدیان پاکستانی در اصفهان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، احمدرضا شفیعی عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه باند بزرگ متکدیان پاکستانی در شهر اصفهان متلاشی شد، افزود: صبح امروز اعضای یک باند بزرگ متکدیان پاکستانی در منطقه شرق اصفهان شناسایی و دستگیر شدند.

وی با اشاره به شرایط اعضای این باند پس از دستگیری اظهار داشت: اعضای این باند پس از دستگیری به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان تحویل داده شدند تا پس از سیر مراحل قانونی به منظور خروج آنها از کشور، اقدامات لازم انجام شود.

مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان با بیان اینکه فعالیت متکدیان در سطح شهر اصفهان با جدیت پیگیری و جلوگیری می‌شود، تصریح کرد: مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان با جدیت و حساسیت خاصی فعالیت متکدیان به ویژه اتباع خارجی را در شهر اصفهان پیگیری می‌کند و با آنان برخورد خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه اقدامات شهرداری اصفهان به تنهایی به منظور جلوگیری از ورود متکدیان خارجی به شهر و فعالیت آنها جوابگو نبوده است، اضافه کرد: با توجه به پیگیریهای شدید شهرداری اصفهان در خصوص جمع آوری متکدیان باز هم شاهد فعالیت باندهایی در قالب گروه‌های 100 نفره از اتباع بیگانه هستیم که به طور غیر قانونی وارد کشور می‌شوند و به تکدی‌گری می‌پردازند.

شفیعی بیان داشت: این متکدیان طی برنامه‌ای از قبل تعیین شده با همکاری افرادی سودجو در منطقه شرق اصفهان اقدام به نصب چادر و اقامت کرده بودند و روزانه توسط خودروهای تعیین شده توسط افراد سودجو برای تکدی‌گری به مکانهای مختلف شهر می‌رفتند و پس از فعالیت و تکدی‌گری دوباره توسط همان خودروها به محل اقامت خود برگردانده می‌شدند.

وی پیگیری، رصد و پیشگری از تخلفات شهری را مهمترین برنامه مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان دانست و گفت: پس از چند روز عملیات شناسایی توسط ستاد پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان، صبح امروز با همکاری مقام قضایی و نیروی انتظامی و اداره کل امور اتباع و مهاجرین استانداری اصفهان در یک اقدام ضربتی این افراد دستگیر و تحویل اردوگاه اتباع خارجه استان اصفهان شدند تا اقدامات لازم برای اعزام آنها به کشورشان انجام شود.

مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان افزود: این متکدیان که بیشتر آنها زن و کودک هستند سلامت جامعه را نیز از نظر بهداشتی به خطر می‌اندازند و با انجام فعالیتهای غیرقانونی شهر سلامت اجتماعی شهر را نیز تهدید می‌کنند.

وی اظهار داشت: این متکدیان سعی در سوء استفاده از احساسات دینی و مذهبی مردم دارند ولی این موضوع نیز از دید مامورین رفع تخلفات شهری مخفی نمانده و با هوشیاری نسبت به رفع آن اقدام می‌کنند.

شفیعی تصریح کرد: جای سوال است که چرا این افراد که آسیب‌های اجتماعی زیادی را به کشور تحمیل می‌کنند، چگونه به سادگی از مرزهای ایران می‌گذرند.