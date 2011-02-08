اخبار کوتاه ورزشی از استان یزد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سه بانوی شمشیرباز یزدی به اردوی آمادگی تیم ملی جوانان و نوجوانان دعوت شدند.

شیما میرایی، نجمه سازنچیان و فرناز صفوی ‌زاده در اسلحه سابر به این اردوی آمادگی دعوت شدند.

اردوی آمادگی تیم ملی شمشیربازی جوانان و نوجوانان بانوان ایران برای حضور در مسابقات آسیایی تشکیل شده است.

مسابقات شمشیربازی جوانان و نوجوانان بانوان اسفندماه در تایلند برگزار می ‌شود.

برگزاری کلاس مربیگری والیبال درجه سه

یک دوره کلاس مربیگری والیبال درجه سه ویژه بانوان در یزد برگزار شد.

این کلاس آموزشی هم ‌اکنون نیز در حال برگزاری است و امروز آخرین روز آن سپری خواهد شد.

کلاس مربیگری درجه سه والیبال با حضور 25 نفر از بانوان علاقمند به این رشته به مربیگری کبری صادقی حقیقی مربی فدراسیون والیبال برگزار می‌شود.

پیروزی تیم هندبال سنگ ‌آهن بافق در هفته پنجم لیگ برتر کشور

تیم سنگ‌آهن بافق در هفته پنجم لیگ برتر هندبال کشور تیم هپکو اراک را شکست داد.

تیم سنگ ‌آهن بافق در یک بازی خانگی توانست با اختلاف یک گل و با نتیجه 28 بر 27 تیم هپکو اراک را شکست دهد.

تیم سنگ‌آهن بافق با کسب امتیاز این بازی خانگی پس از فولاد مبارکه سپاهان و ذوب آهن اصفهان در جایگاه سوم جدول رده بندی لیگ برتر کشور ایستاد.

توقف تیم صنایع اردکان مقابل پرسپولیس زاهدان

تیم فوتبال صنایع اردکان در مقابل تیم پرسپو لیس زاهدان با نتیجه مساوی سه بر سه متوقف شد.

این مسابقه در چهارچوب مسابقات فوتبال لیگ دسته سه کشور برگزار شد که دو تیم به نتیجه مساوی سه بر سه رضایت دادند.

گلهای تیم صنایع اردکان در دقایق 30، 40 و 90 توسط عبدالحسین میان دربندی دو گل و عادل رمضانی به ثمر رسید.

گلهای تیم پرسپولیس زاهدان نیز در دقایق 42، 60 و 80 توسط سید جواد رفیعی، سعید سکوتی و مصطفی احمدزاده به ثمر رسید.