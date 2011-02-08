10 هزار مدرسه قرآنی در کشور راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، جلال رحیمی بعد از ظهر سه شنبه در نشست با جمعی از فرهنگیان خراسان جنوبی که در خانه معلم بیرجند برگزار شد، اظهارداشت: باید به مدارس قرآنی بیش از مدارس دیگر توجه کرد چرا که در کشور اسلامی باید به احکام و اسلام توجه ویژه و خاص شود.

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: 20 هزار نمازخانه در مدارس سطح کشور در حال تکمیل و تاسیس است و همچنین هشت هزار مجتمع آموزشی در کشور راه اندازی شده که باید تجهیز شوند.

وی بیان داشت: دشمنان از اول انقلاب تاکنون هر ساله توطئه‌های مختلفی برای نابودی ایران اسلامی برنامه ریزی و اجرا کرده‌اند چرا که نظام جمهوری اسلامی را مانعی برای رسیدن به اهداف شوم خود می دانستند.

وی اظهار کرد: ایدئولوژی، رهبری و ملت سه رکن یک انقلاب هستند و اگر امروز بسیاری از انقلاب ها در کشورهای اسلامی ناکام می ‌ماند به علت فقدان یکی از این سه رکن است.

رحیمی با بیان اینکه جنگ فرهنگی، جوانان را بی هویت می کند، افزود: دشمنان متوجه شدند از طریق جنگ سخت به اهداف خود دست نمی ‌یابند پس جنگ نرم را علیه کشور ایران آغاز کردند لذا باید بصیرت و آگاهی خودمان را نسبت به مسائل روز افزایش دهیم.

وی ادامه داد: امروز بیش از 40 درصد اخبار جهان مربوط به ایران اسلامی است و ایرانیان در جهان به ملیت خود افتخار می کنند در صورتی که در زمان شاه، ایرانیان در کشورهای اروپایی از ایرانی بودن خود احساس شرم داشتند که این افتخار امروز ایرانیان به برکت خون شهداست و باید قدردان خانواده شهدا باشیم.

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش افزود: در طی 32 سال گذشته استکبار جهانی برای سرنگونی انقلاب اسلامی توطئه‌های بسیاری را طرح ریزی کرد و در همه زمینه‌ها ناکام ماند.