1300 واحد مسکن مهر در بافت فرسوده آذربایجان غربی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، هزار و 300 واحد مسکن مهر عصر سه شنبه با حضور احمد صادقی معاون وزیر مسکن و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در یکی از این واحدها به صورت همزمان در سطح آذربایجان غربی مورد بهره برداری قرار گرفتند.

این واحدهای مسکونی واقع در محدوده بافتهای فرسوده شهری آذربایجان غربی از محل اعتبارات مسکن مهر با زیربنای 117 هزار مترمربع و اعتبار 222 میلیارد و 395 میلیون و 392 هزار ریال به مرحله افتتاح رسیده‌ اند.

تعداد واحدهای مسکونی قابل افتتاح در ارومیه 400 واحد با زیربنای 36 هزار مترمربع و با اعتبار 63 میلیارد و 94 میلیون و 700 هزار ریا ل بوده که در این راستا 186 واحد مسکن مهر در محدوده بافت فرسوده در بوکان با زیربنای 16 هزار و 740 مترمربع و با اعتبار 33 میلیارد و 923 میلیون و 800 هزار ریال احداث شده و امروز به بهره برداری رسیدند.

همچنین امروز 248 واحد بافت فرسوده در میاندوآب با زیربنای 22 هزار و 320 مترمربع با اعتبار 43 میلیارد و 433 میلیون و 700 هزار ریال، 22 واحد بافت فرسوده در تکاب با زیربنای یک هزار و 980 مترمربع و با اعتبار 3 میلیارد و 892 میلیون و 400 هزار ریال با حضور معاون وزیر مسکن و شهرسازی افتتاح شدند.

افتتاح 409 واحد بافت فرسوده در شهرستان خوی با زیربنای 36 هزار و 810 مترمربع ‌و با اعتبار 78 میلیارد و 43 میلیون و 792 هزار ریال، افتتاح 16 واحد مسکن بافت فرسوده با زیربنای یک هزار و 440 مترمربع با تسهیلات دو میلیون و 800 هزار ریال از دیگر پروژه‌های قابل افتتاح طی امروز بود.

19 واحد بافت فرسوده در سایر شهرهای استان نیز با زیربنای یک هزار و 710 مترمربع و با اعتبار دو میلیارد و 850 میلیون ریال امروز افتتاح شدند.

در این جلسه نوسازی 50 هزار واحد مسکونی و 70 پروژه و طرح بهسازی و عمران شهری با اعتبار 10 هزار و 300 میلیارد ریال طی نیمه دوم سالجاری شامل بهسازی مجتمع‌های تجاری، خدماتی و بازگشایی معابر و مرمت آثار تاریخی از جمله طرحهای در دست احداث سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی طی نیمه دوم سال 89 عنوان شد.

نیکزاد در پنجمین سفر خود به استان آذربایجان غربی، امروز با حضور در شهرستان ماکو سه هزار واحد مسکونی مهر در آذربایجان غربی را بصورت همزمان افتتاح کرد.

مقرر بود وزیر مسکن و شهرسازی در مدت اقامت خود در ارومیه ضمن افتتاح واحدهای بافت فرسوده شهری، از مسکن مهر گلشهر، گلمان و طرزیلو بازدید کند که به دلیل بروز مشکل در بالگرد مورد نظر جهت انتقال وی به شهرستان ارومیه این برنامه ها با حضور احمد صادقی معاون وزیر و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران اجرا شد و نیکزاد دقایقی دیگر در نشست شورای مسکن استان آذربایجان غربی شرکت خواهد کرد.