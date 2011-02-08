مسیر دروازه تاریخی "کسنوای" میبد گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد عصر سه شنبه در مراسم افتتاح این دروازه تاریخی اظهار داشت: عملیات مرمت دروازه کسنوای شهرستان میبد به مساحت هزار و 200 مترمربع، 700 میلیون ریال هزینه دربرداشته است.

بهرام رضایی با اشاره به اقدامات مرمتی انجام شده، عنوان کرد: از جمله اقدامات مرمتی انجام شده می ‌توان به مرمت دیواره‌ها، ازاره چینی پای دیوار، استحکام بخشی، بدنه سازی و اجرای کف‌فرش با سنگ طبیعی اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد: عملیات مرمت این دروازه با همکاری شهرداری شهرستان میبد انجام شده است.

رضایی این عنصر شهری را به عنوان تنها دروازه باقیمانده از شارستان قدیم میبد بسیار حائز اهمیت دانست و افزود: این دروازه علاوه بر داشتن ساختار معماری یک دروازه، نام و جایگاهی دارد که بیانگر بخشی از تاریخ، فرهنگ و وقایع زمان ‌های گذشته است.

وی یادآور شد: دروزاه کسنوا به عنوان محل ورود به شهر تاکنون کاربری خود را حفظ کرده است.

رضایی، علت شهرت این دروازه به کسنوا را به دلیل وجود زمین‌ های کشاورزی و باغهای انار در بخش غربی کنار حصار بیان کرد که توسط قناتی به همین نام آبیاری میشده است.

وی خاطرنشان کرد: این دروازه علاوه بر ترکیب و تناسبات زیبای خود که شامل ترکیب دو برج، طاق و تویزه و اتصال به حصار شهر است، دارای تزئینات خشتی زیبایی است که در بیشتر برج ‌و باروهای شهرهای خشتی دیده می ‌شود.

رضایی بیان داشت: تزئینات در این دروازه به صورت چند ردیف لوزی، برجهای دندانه دندانه، کنگره‌ های لبه‌ ها، نقش چلیپایی و تیرکشهای بسیار زیبا کار شده ‌اند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس اطلاعات درج شده در پرونده ثبتی، قدمت این دروازه به دوره آل ‌مظفر باز می‌ گردد.

دروازه کسنوا به شماره 3700 در تاریخ 25 اسفندماه 79 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.