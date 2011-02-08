950 خانوار الیگودرزی از نعمت گاز برخوردار شدند

مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرستان الیگودرز اظهار داشت: این تعداد خانوار روستایی در شش روستای این شهرستان از نعمت گاز برخوردار شدند.

علی گودرزی ادامه داد: این طرحها با اجرای 35 کیلومتر شبکه پلی اتیلن و صرف هزینه ای بیش از 15 میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است.

وی یادآور شد: با بهره برداری از این طرحها بیش از 950 خانوار در روستاهای دوزان، سنگ سفید، باقرآباد، جوز، گندمینه و گایکان از نعمت گاز برخودار خواهند شد.

مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان خاطرنشان کرد: به زودی با نصب 700 انشعاب گاز کاز گازرسانی به این روستاها تکمیل خواهد شد.