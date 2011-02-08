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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۸:۲۵

950 خانوار الیگودرزی از نعمت گاز برخوردار شدند

950 خانوار الیگودرزی از نعمت گاز برخوردار شدند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: همزمان با دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی 950 خانوار روستایی الیگودرز از نعمت گاز برخوردار شدند.

مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرستان الیگودرز اظهار داشت: این تعداد خانوار روستایی در شش روستای این شهرستان از نعمت گاز برخوردار شدند.

علی گودرزی ادامه داد: این طرحها با اجرای 35 کیلومتر شبکه پلی اتیلن و صرف هزینه ای بیش از 15 میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است.

وی یادآور شد: با بهره برداری از این طرحها بیش از 950 خانوار در روستاهای دوزان، سنگ سفید، باقرآباد، جوز، گندمینه و گایکان از نعمت گاز برخودار خواهند شد.

مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان خاطرنشان کرد: به زودی با نصب 700 انشعاب گاز کاز گازرسانی به این روستاها تکمیل خواهد شد.

کد مطلب 1249224

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